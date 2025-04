Gaviões cobra Augusto por contas reprovadas e detona gestão do Corinthians

A torcida organizada Gaviões da Fiel subiu o tom e exigiu explicações do presidente do Corinthians pela reprovação das contas do primeiro ano da gestão de Augusto Melo.

O que aconteceu

A organizada afirmou que há problemas graves na condução da gestão e disparou: "Não há mais espaço para amadores no Parque São Jorge". A diretoria dos Gaviões acompanhou a reunião de ontem do Conselho Deliberativo do clube e emitiu uma nota oficial nesta madrugada.

A maior torcida organizada do clube cobrou Augusto Melo por explicações. Eles querem que o presidente vá a público responder sobre o passivo do clube ter crescido R$ 829 milhões em 2024 e a respeito do déficit de R$ 181,7 milhões, entre outros pontos.

Não há mais espaço para amadores no Parque São Jorge. Após a reunião, ficou claro --tanto para situação quanto oposição-- que há problemas graves na condução da gestão do presidente Augusto Melo. Exigimos que o presidente venha a público, com urgência, assumir suas responsabilidades com transparência. O tempo das desculpas e discursos vazios acabou.

Gaviões da Fiel, sobre contas reprovadas do Corinthians

Confira a nota da organizada na íntegra

NÃO HÁ MAIS ESPAÇO PARA AMADORES NO PQ. SÃO JORGE - NOTA 1/3

Nesta segunda (28), a diretoria do Gaviões da Fiel acompanhou a reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, cumprindo seu papel de fiscalizar as ações dos dirigentes e conselheiros que hoje decidem os rumos financeiros e políticos do Clube.

Após a reunião, ficou claro - tanto para situação quanto oposição - que há problemas graves na condução da gestão do presidente Augusto Melo. Diante do que presenciamos, exigimos que o presidente venha a público, com urgência, assumir suas responsabilidades com transparência. O tempo das desculpas e discursos vazios acabou.

Lamentamos que o Conselho Deliberativo continue operando com um estatuto ultrapassado, sem responsabilizar administradores por seus erros, aliado a uma postura passiva e politicamente alinhada a interesses particulares que colocam o futuro do Corinthians em risco.

As informações reveladas na reunião são alarmantes. Exigimos respostas imediatas para:

1. Por que o passivo do Corinthians cresceu R$ 829 milhões em 2024?

2. Qual a justificativa para o déficit de R$ 181,7 milhões?

3. Por que o clube não respondeu aos órgãos internos sobre as divergências contábeis?

4. Quais critérios são usados na contratação de prestadores de serviço?

O Conselho de Orientação (CORI) classificou a gestão como "temerária" e recomendou o afastamento do presidente para preservar o clube. Caso se confirme a irresponsabilidade no aumento da dívida, os Gaviões estarão na linha de frente exigindo providências rigorosas.

Seguiremos no Pq. São Jorge ao longo da semana para cobrar respostas e acompanhar os próximos passos. Reafirmamos nosso compromisso com a Fiel Torcida de buscar todas as respostas, pois não defendemos nenhum dos lados, estamos, como sempre, ao lado da instituição Corinthians.

Ao longo desta terça-feira abordaremos outros temas com a Fiel Torcida e no próximo sábado, a diretoria do Gaviões irá se manifestar oficialmente após a reunião com seus sócios.

Diretoria Gaviões da Fiel Torcida"

Contas reprovadas

Augusto Melo, presidente do Corinthians, teve as contas do primeiro ano de gestão reprovadas Imagem: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Na noite de ontem, o Conselho Deliberativo do Corinthians reprovou por maioria as contas do primeiro ano da gestão Augusto Melo. O órgão precisava de maioria simples dos 301 membros do órgão do clube para definir o resultado. Nem todos compareceram ao escrutínio.

A votação terminou 130 a 73 pela reprovação. Outros 6 se abstiveram do voto e os demais não compareceram.

Antes do pleito, o Conselho Fiscal e o Conselho de Orientação (Cori) recomendaram a reprovação do balanço. Os órgãos são responsáveis por fiscalizar o clube e "mastigar" as informações para os conselheiros.

No relatório da pré-votação, o Cori apontou o aumento do passivo total do Corinthians em R$ 829 milhões em comparação a 2023. O texto indica que o valor é de endividamento.

As demonstrações da diretoria apresentam um crescimento da dívida na casa dos R$ 590 milhões no último ano. Além disso, o clube destaca o faturamento recorde, de R$ 1,1 bilhão.

Com a reprovação, um novo pedido de impeachment poderá ser apresentado contra Melo. O Cori também pediu a responsabilização do presidente por "gestão temerária".

Entendemos que é obrigação deste órgão fiscalizar, bem como neste ato a reprovação preserva a instituição junto aos órgãos de controle como por exemplo Profut, demonstrando a efetividade na atuação dos órgãos fiscalizadores internos do clube e funcionamento junto à instituição, bem como a indicação de Gestão Temerária.

Trecho do ofício do Cori

Diretor cultural 'assume' apresentação de finanças

Pedro Silveira pediu demissão na última sexta-feira do cargo de diretor financeiro. O ex-dirigente deixou o clube por questões de saúde.

Sem um substituto oficial, o UOL apurou que Augusto Melo autorizou Raul Corrêa a falar em nome da gestão durante a reunião. Raul é o atual diretor cultural do Timão, mas assumiu papel importante no fechamento das contas nas últimas semanas.

Além dele, Luiz Ricardo Alves, conhecido como Seedorf em Parque São Jorge, também foi um dos responsáveis por apresentar os números.

Uma das explicações dadas foi a origem das contingências de R$ 191 milhões, atribuídas às gestões anteriores.