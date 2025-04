Fortaleza busca empate no final contra o Retrô pela terceira fase da Copa do Brasil

O Fortaleza empatou com o Retrô por 1 a 1 nesta terça-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil, na Arena de Pernambuco, em Recife (PE). Richard Franco abriu o placar para os mandantes, enquanto Lucero empatou para os visitantes.

A segunda partida acontece na Arena Castelão, no dia 21 de maio, às 19h (de Brasília). Quem avançar às oitavas de final, conhecerá seu próximo adversário por meio de sorteio.

O Fortaleza volta aos gramados nesta sexta-feira, contra o São Paulo, pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo (SP). O Retrô, por sua vez, enfrenta o Floresta, no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), às 16h30 do domingo. O duelo é válido pela quarta rodada da Série C.

O jogo

A equipe mandante inaugurou o marcador aos 32 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio pela esquerda, a bola sobrou para Richard Franco, que chutou de primeira para o gol. A bola ainda resvalou na trave e morreu no fundo das redes.

Já aos 42 minutos da etapa complementar, o Fortaleza empatou com Lucero. O atacante aproveitou bate e rebate na pequena área e deu um toque pelo alto, sem chances para o goleiro Fabian Volpi.