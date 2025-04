De convidado a estrela: Fonseca volta a Portugal como atração um ano depois

Há um ano, quando ainda era considerado uma promessa, João Fonseca foi chamado para disputar seu primeiro torneio europeu no circuito profissional. O brasileiro agora retorna ao Estoril Open como a sensação do evento e ostentando uma invencibilidade a nível Challenger em 2025.

Volta a Portugal

Fonseca recebeu convite para a última edição do Estoril Open, quando ainda era o 288º do mundo e não tinha posição para entrar via ranking. Foi a sua primeira participação em um torneio do circuito da ATP na Europa. Na ocasião, ele foi derrotado pelo britânico Jan Choinki por 2 sets a 1 e se despediu na estreia do evento, que era nível 250.

João Fonseca na primeira rodada do ATP 250 de Estoril, em Portugal, em 2024 Imagem: Getty Images

O torneio português foi rebaixado ao calendário Challenger neste ano. Ele se inscreveu na lista de entrada em Portugal antes de iniciar sua gira no saibro europeu, com o Estoril Open sendo uma espécie de "backup" entre os Masters 1000 de Madri e de Roma. Com a eliminação na segunda rodada na Espanha, o brasileiro vai disputar a competição antes de encarar o próximo grande evento.

O carioca de 18 anos desponta como a grande estrela em Estoril e é o cabeça de chave número 8. Em 65º no mundo e badalado na elite do tênis, ele não fica longe dos adversários que estão acima dele na lista da ATP e que disputarão o torneio. O canadense Felix Auger-Aliassime, que aparece em 19º, é o mais bem ranqueado em Portugal.

Fonseca está atraindo os holofotes e foi até tietado pelo chefão do evento. João Zilhão, organizador do Estoril Open que "apostou" ao chamar o brasileiro no ano passado, foi assistir ao novo fenômeno treinar nos últimos dias e posou com ele. O carioca está, inclusive, vem recebendo atenção especial nas redes sociais e sendo promovido como grande atração em peça publicitária do torneio na cidade.

Ele estreia contra o holandês Jesper de Jong, número 93 do mundo. O horário da partida na quarta-feira ainda será confirmado. Quem avançar encara na próxima rodada o vencedor de Jaime Faria (#105) e um tenista do qualificatório.

Invencibilidade no Challenger

João Fonseca com o troféu do Challenger 125 de Camberra de 2025 Imagem: Tennis Australia

João Fonseca detém campanha 100% e faturou dois títulos de Challenger em 2025. Ele venceu todas as dez partidas que disputou no ano, perdendo apenas um set disputado até agora.

O brasileiro frequenta cada vez mais os principais palcos da ATP, mas ainda não abandonou o segundo escalão do circuito. Teve em Camberra o seu primeiro compromisso da temporada e agora usa competições de tal nível como "preparação". Foi assim em Phoenix, durante os Masters 1000 de Indian Wells e de Miami, e repete a estratégia em Portugal.

Fonseca tem 23 vitórias e seis derrotas em seu recorde geral nesta temporada. Ele já conquistou seu primeiro título ATP 250, estreou na chave principal de Grand Slam e chegou à terceira rodada de Masters 1000 neste ano.

Cabeças de chave do Estoril Open