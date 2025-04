Flu chega a ser vaiado, mas vence Aparecidense no Maracanã; Cano se machuca

O Fluminense passou longe de dar show no Maracanã, mas venceu por 1 a 0 a modesta Aparecidense, da Série D, e saiu em vantagem na luta por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Keno, já na casa dos 35 minutos do 2° tempo, balançou as redes pela única vez.

O time de Renato Gaúcho empilhou gols perdidos e encerrou o duelo, mesmo com vitória, sob vaias. Além da pontaria descalibrada, os jogadores sofreram diante de uma atuação inspirada do goleiro Matheus Alves, que protagonizou uma série de boas defesas em sequência.

A preocupação atende pelo nome de Cano. O atacante se machucou ainda nos primeiros minutos do confronto e acabou substituído por Everaldo — ele se encaminhou aos vestiários mancando e virou alerta para a sequência da temporada.

Cariocas e goianos jogam pela vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil no próximo dia 21. O Serra Dourada, em Goiânia, será o palco da decisão a partir das 19h30.

Como foi o jogo

O Fluminense perdeu Cano com sete minutos de partida. O atacante, que já havia chutado a gol nos primeiros lances, sentiu o joelho após choque com Mário Henrique e precisou ser substituído por Everaldo.

Os donos da casa continuaram atacando, mas desperdiçaram boas chances de gol: Arias, por exemplo, errou o alvo em chute cruzado, e Everaldo, Keno e Samuel Xavier pararam em Matheus Alves.

A Aparecidense explorou os erros e a bola longa para atacar — e quase obteve sucesso. Gui Meira recebeu lançamento e, até então com liberdade, demorou para finalizar e acabou não tocando para o companheiro. Ignácio, de maneira providencial, evitou o pior.

Os erros (e a lentidão) dos donos da casa irritaram os torcedores. Controlando o jogo ofensivo, mas sem conseguir martelar o rival de maneira enfática, o Flu saiu para os vestiários vaiado por um Maracanã inquieto.

Matheus Alves voltou a frustrar Keno no início do 2° tempo. O goleiro da Aparecidense fechou o gol em duas investidas de Keno: primeiro, ele se esticou para evitar o gol, e depois reagiu rápido a um chute já dentro da área do adversário.

Freytes acabou bloqueado pelo goleiro (e pela trave). Em meio à blitz (agora de fato) do Fluminense, o zagueirão Freytes ficou no quase. No mesmo lance, ele cabeceou e viu Matheus Alves fazer linda defeasa antes de, em nova tentativa pelo alto, acertar caprichosamente a trave no Maracanã.

Depois dos sustos, a Aparecidense voltou a incomodar e Gui Meira, em duas oportunidades, passou perto de balançar as redes. O meia errou o alvo em dois contra-ataques fulminantes da equipe comandada pelo ex-meia Lúcio Flávio.

A punição aos goianos pelos gols perdidos veio com Keno, um dos mais ativos na equipe do Fluminense. O camisa 11 recebeu na ponta esquerda, partiu para a jogada individual e, depois de abrir espaço, encaixou a bola no cantinho, desafogando os já impacientes torcedores da equipe: 1 a 0.