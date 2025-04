Filipe Luís fez trabalho técnico e mental com Ayrton Lucas no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Enquanto Pedro e Arrascaeta vivem dias de badalação por causa do desempenho, Ayrton Lucas tem recuperado seu espaço de maneira silenciosa num processo que envolveu um trabalho técnico e também mental de Filipe Luís.

O que aconteceu

O treinador se preocupou em recuperar a confiança do tímido lateral-esquerdo. Ayrton Lucas vinha de críticas de parte da torcida e tem agarrado com unhas e dentes as oportunidades que se abriram com a lesão do experiente Alex Sandro.

Filipe Luís, por exemplo, se coloca como próprio exemplo em conversas com o jogador para elevar a autoestima de seu comandado. O técnico costuma lembrar que Ayrton Lucas o colocou no banco de reservas em sua reta final como atleta no Flamengo.

As boas atuações, na ocasião, fizeram com que o lateral chegasse à seleção brasileira. Em seguida, porém, ele teve uma queda de desempenho e chegou a ser preterido até mesmo por Varela, que é lateral-direito de origem e atuou improvisado na esquerda em algumas oportunidades na temporada.

Outra questão trabalhada por Filipe Luís foi a parte defensiva. O quesito marcação era uma das principais críticas a Ayrton Lucas, algo que ele tem apresentado melhora.

"A partida do Ayrton mais uma vez foi muito completa, muito sólida, a defesa da área... Ele mesmo se cobrava porque pegavam no pé dele (no quesito marcação). Falei para ele que tem que ter a ideia na área sobre quem são as prioridades para ele defender, não dá para defender tudo. O lateral sempre fica sobrecarregado e ele gosta de treinar, perguntar e melhorar. Nesse ponto o mérito é dele", declarou Filipe Luís sobre a partida contra o Corinthians, complementando:

Contra o Vasco foi top, LDU muito bom na fase defensiva, fazia muito tempo que não via ele fazer. Isso recupera a confiança, a hierarquia no grupo, e não podemos esquecer que é um jogador de seleção. Mais um exemplo para nós, vocês (jornalistas) e torcida de que um jogador não desaprende a jogar, só precisa de tempo e carinho para recuperar a melhor versão. Ele e Wesley mostraram isso.

Filipe Luís, sobre Ayrton Lucas

Danilo colocou Ayrton como o melhor contra LDU

O carinho que Ayrton Lucas tem recebido internamente não é só de Filipe Luís. Os próprios companheiros têm se preocupado em elevar o moral do lateral.

Líder tanto no Flamengo quanto na seleção, Danilo, por exemplo, foi só elogios. O experiente defensor foi eleito o melhor em campo na partida contra a LDU, pela Libertadores, no empate por 0 a 0, mas em sua avaliação, o prêmio deveria ser dado para o lateral-esquerdo ou para o volante Erick Pulgar.

Nesse jogo contra a LDU, me deram o prêmio de melhor jogador da partida, mas eu não merecia. Quem merecia era o Ayrton ou o Erick (Pulgar) porque fizeram uma partida incrível. Se o Ayrton não estivesse no nível que esteve nos duelos individuais, a gente nem teria empatado a partida, nossa chance de perder era grande porque ele venceu todos os duelos contra um cara difícil de defender em situação em que se ele fosse ultrapassado, era muito perigo para o Flamengo.

Danilo

Retornos de Alex Sandro e Viña prometem disputa acirrada

A disputa por vaga na lateral-esquerda promete ser uma das mais acirradas muito em breve no Flamengo. Alex Sandro se recupera bem da lesão na coxa esquerda e deve retornar já nesta semana, ou no duelo contra o Botafogo (PB) — nesta quinta, pela Copa do Brasil — ou no domingo, diante do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Outro que tem evoluído em sua recuperação é Viña. O jogador já faz trabalhos no campo após a grave lesão no joelho direito em agosto do ano passado, quando rompeu o ligamento cruzado anterior. A expectativa é a de que ele volte a ficar à disposição entre junho e julho.