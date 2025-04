Troféu do Super Mundial terá exposição gratuita no Rio de Janeiro em maio

O troféu do inédito Super Mundial de clubes de Fifa será exposto no Rio de Janeiro em evento gratuito na próxima semana.

O que aconteceu

A taça estará no Aterro do Flamengo no dia 4 de maio, das 13h (de Brasília) às 18h. A exposição começa daqui a 46 dias, em 14 de junho, nos EUA.

O evento conta com ativações exclusivas e está sendo promovido pela Budweiser, patrocinadora oficial do torneio. No local, torcedores poderão participar de desafios, ganhar brindes e e se encontrar com ídolos do futebol —como o ex-zagueiro e capitão do penta Lúcio. A estrela do Fut7 Kelvin Oliveira também marcará presença.

Os ingressos são gratuitos, mas limitados, e a entrada é permitida apenas para maiores de 18 anos. Cada CPF tem direito a dois convites. Os interessados podem resgatar os tíquetes clicando aqui.

Essa é só a primeira ativação que Budweiser está preparando para a o Super Mundial. Mesmo que aconteça nos EUA, vamos conectar os fãs brasileiros ao campeonato de um jeito autêntico, com diversão, desafio e, claro, muita atitude. Todo mundo vai querer se juntar a Bud.

Mariana Santos, diretora de marketing da Budweiser no Brasil

Serviço - Tour do Troféu

Data: 04 de maio de 2025

Horário: à partir 13h até às 18h

Local: Aterro do Flamengo

Ingressos gratuitos: https://www.ingresse.com/tour-do-trofeu-mundial-de-clubes/