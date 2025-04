Escalação do São Paulo: Luciano é mantido como titular contra o Náutico

A escalação do São Paulo está definida para o confronto com o Náutico, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O técnico Luis Zubeldía decidiu ir a campo com Luciano entre os titulares. O camisa 10 vinha começando os últimos jogos no banco de reservas, mas figurou entre os 11 iniciais no último sábado, no empate em 1 a 1 com o Ceará, no Castelão, jogo em que o Tricolor poupou algumas das primeiras opções do elenco.

A escalação do São Paulo para enfrentar o Náutico conta com Rafael; Cédric Soares, Ruan Tressoldi, Alan Franco e Wendell; Alisson, Marcos Antônio e Alves; Lucas Ferreira, Luciano e André Silva.

Nomes como Cédric Soares, Marcos Antônio, Alves e André Silva voltam ao time titular nesta terça-feira após começarem a última partida no banco de reservas. Invicto há nove jogos, o São Paulo quer manter a toada para encaminhar a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.

Apesar da invencibilidade de nove jogos, o excesso de empates chama atenção no São Paulo. Foram seis jogos em que o time saiu com a igualdade no placar, além de três vitórias. Por isso, sair de campo com o resultado positivo é a ordem do dia para o elenco tricolor.

O Náutico, por sua vez, ainda não venceu na Série C do Brasileirão após as três primeiras rodadas e corre o risco de ficar de fora das quartas de final da Copa do Nordeste se for derrotado na última rodada da fase de grupos. É um consenso que o time comandado por Helio dos Anjos não vive um bom momento.