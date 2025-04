Escalação do Corinthians: Memphis faz trabalho interno e deve ser desfalque contra o Novorizontino

Na tarde desta terça-feira, o elenco do Corinthians treinou no CT Dr. Joaquim Grava e finalizou a preparação para o confronto diante do Novorizontino, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O Timão pode ter dois novos desfalques importantes para o duelo.

A imprensa teve acesso aos primeiros 20 minutos do treinamento no gramado do CT Dr. Joaquim Grava. Neste período, nem Memphis e nem Gustavo Henrique foram a campo. Na parte interna do CT, o holandês tratou duas pancadas na perna direita, sofridas na derrota para o Flamengo. Enquanto isso, o zagueiro fez controle de carga.

Dessa forma, Memphis deve ser desfalque, enquanto Gustavo Henrique é dúvida. Além disso, ainda há a baixa certa de Rodrigo Garro, que seguiu recuperação de tendinopatia patelar no joelho direito. A tendência é que o meia retorne aos trabalhos no gramado na próxima semana.

Uma provável escalação do Corinthians, portanto, tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres (Gustavo Henrique), André Ramalho (Cacá) e Angileri; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto.

O treino desta terça-feira foi o segundo comandado por Dorival Júnior, apresentado oficialmente como novo treinador do Corinthians um pouco mais cedo. Nos primeiros 20 minutos de trabalho, o técnico conversou bastante com Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube.

Os jogadores foram chegando aos poucos para as atividades no gramado do CT. O elenco, então, foi dividido em dois grupos. Um deles realizou um treino em campo reduzido, enquanto outro fez uma troca de passes mais intensa. Em seguida, os grupos se inverteram.

O elenco alvinegro viaja a Novo Horizonte ainda nesta terça-feira. O Corinthians mede forças contra o Novorizontino nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O embate marcará a estreia de Dorival Júnior no comando do Timão. O treinador foi devidamente registrado no BID (Boletim Informativo Diário) na última segunda-feira e já pode estrear à beira do gramado.