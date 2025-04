Em primeiro dia no Santos, Cleber Xavier faz treino tático e trabalha bola parada

Nesta terça-feira, Cleber Xavier comandou o primeiro treino no Santos. O treinador chegou ao CT Rei Pelé de manhã e, poucas horas depois, foi ao gramado para trabalhar com o elenco.

Os jogadores começaram a atividade realizando um treino físico - já liderado por Fabio Mahseredjian. Depois, Cleber Xavier, que conta com a ajuda dos auxiliares Matheus Bachi, César Sampaio e Vinicius Marques, realizou um treino tático e aprimorou a bola parada do Peixe.

O novo técnico trabalha o time para o duelo com o CRB, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será na quinta-feira, às 18 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

Cleber Xavier conta com uma grande lista de desfalques. Neymar, Barreal e Gabriel Bontempo estão tratando lesão muscular. Já Zé Rafael está em transição física após passar por cirurgia na coluna.

O atacante Yeferson Soteldo, por sua vez, iniciou a transição física após sofrer um edema na coxa esquerda. O venezuelano ainda treina sem contato com o restante do elenco e também deve ficar de fora do compromisso.

O Santos realiza o último treino antes de encarar o CRB nesta quarta-feira.