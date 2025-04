Em meio à polêmica, Dudu é liberado do treino do Cruzeiro desta terça-feira

O Cruzeiro se reapresentou, nesta terça-feira, na Toca da Raposa 2 e iniciou a preparação para sua estreia na Copa do Brasil, contra o Vila Nova. O atacante Dudu, em meio a problemas internos, foi liberado da atividade.

Depois de questionar publicamente sua saída do time titular do Cruzeiro, Dudu não foi relacionado para a partida contra o Vasco, neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Antes do duelo, Pedro Lourenço, dono da SAF do time mineiro, apareceu em um vídeo fazendo um gesto que indicava a saída do atacante da equipe.

O elenco cruzeirense teve folga na última segunda-feira e voltou aos treinos na Toca da Raposa na manhã desta terça-feira. De acordo com o site Central da Toca e a Itatiaia, Dudu não participou do exercício e vai seguir afastado até resolver sua situação com o clube.

Confira nossa ????????????? ???????! ? O Cruzeiro estreia na Copa do Brasil e, no domingo, encara o Flamengo pelo Brasileirão!? Garanta seu ingresso para o jogo contra o Vila Nova, nesta quinta, às 21h30, no Mineirão!

Cruzeiro (@Cruzeiro) April 29, 2025

Reforço do Cruzeiro para 2025, Dudu começou o ano como titular, mas perdeu espaço com Léo Jardim e começou na reserva em três das últimas quatro partidas do clube. Ao todo, o atacante disputou 17 jogos e marcou dois gols.

O jogador de 33 anos assinou com a Raposa até dezembro de 2027 e, ainda segundo a Itatiaia, tem uma multa rescisória superior a R$60 milhões.

A partida entre Cruzeiro e Vila Nova acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da Copa do Brasil, no Mineirão.