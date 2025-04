Em mais uma atuação de gala pelo PSG, Donnarumma brilha contra o Arsenal

Com um gol solitário de Ousmane Dembélé, o Paris Saint-Germain saiu em vantagem pela semifinal da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, a equipe francesa venceu o Arsenal por 1 a 0, no Emirates Stadium, pelo jogo de ida desta fase da competição. A vitória só foi possível graças as intervenções de Donnarumma, goleiro do PSG, que realizou cinco importantes defesas para segurar o ímpeto dos ingleses.

Das cinco defesas que realizou na partida, quatro delas foram dentro da pequena área, evidenciando ainda mais a importância da atuação do italiano, que busca chegar em sua primeira final de Liga dos Campeões.

Além disso, Donnarumma tem sido peça-chave do PSG em todos os jogos como visitante do clube nesta edição do mata-mata da Champions. Em quatro partidas, o goleiro sofreu apenas três gols e realizou 14 defesas, defendendo 82% das bolas chutadas contra a sua meta, de acordo com dados do site Sofascore.

A atuação de maior destaque foi na disputa de pênaltis contra o Liverpool, pelas oitavas de final do torneio. Donnarumma apareceu e pegou duas cobranças do time de Anfield, ajudando a eliminar os atuais campeões da Premier League.

Agora, PSG e Arsenal voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (07), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris. Em caso de empate no agregado dos gols, a decisão irá para a prorrogação. Caso a igualdade ainda persista, a definição da eliminatória será nas cobranças de pênaltis.