Duelos entre favoritos da Série A e surpresas abrem a terceira fase da Copa do Brasil

A terceira fase da Copa do Brasil começa nesta terça-feira com cinco partidas envolvendo equipes da Série A do Campeonato Brasileiro diante de adversários das divisões inferiores. A rodada marca a estreia de clubes que estavam na Copa Libertadores e promete duelos interessantes em diferentes regiões do País.

No Maracanã, o Fluminense enfrenta o Aparecidense, representante da Série D. Campeão da Copa do Brasil em 2007, o time carioca, agora comandado por Renato Gaúcho, tenta iniciar sua caminhada rumo a mais uma conquista. A equipe goiana, por sua vez, tenta surpreender e manter a boa campanha que a trouxe até esta fase.

O Atlético-MG visita o Maringá, vice-campeão paranaense e participante da Série C do Brasileiro. Sob o comando de Cuca, o time mineiro, campeão da Copa do Brasil em 2014 e atual vice-campeão após perder a decisão de 2024 para o Flamengo, tenta confirmar o favoritismo. O elenco conta com destaques como Hulk e Gustavo Scarpa. Do outro lado, o Maringá tenta usar o fator local para equilibrar forças após eliminar o União-TO na fase anterior.

Em Porto Alegre, o Internacional mede forças com o Maracanã-CE, no estádio Beira-Rio. Campeão da Copa do Brasil em 1992, o time colorado é dirigido por Roger Machado e estreia na competição depois de se classificar diretamente à terceira fase por conta da disputa da Libertadores. O time cearense é outra surpresa da competição. Representante da Série D, chegou à terceira fase após eliminar o Ferroviário-CE e o Ceilândia, ambos nos pênaltis, demonstrando força emocional nas decisões.

O Fortaleza, que também entrou nesta etapa devido à presença na Libertadores, joga fora de casa contra o Retrô, em Pernambuco. O time cearense terá pela frente uma equipe que surpreendeu ao eliminar o Atlético-GO na fase anterior. Atual participante da Série C, o Retrô aposta na força em seus domínios para tentar mais uma vez contrariar o favoritismo.

O São Paulo, campeão inédito da Copa do Brasil em 2023, recebe o Náutico no estádio do Morumbi. Apesar de ter voltado à Série C, o Náutico eliminou o Vitória, da Série A, na segunda fase e chega embalado para tentar uma nova surpresa. O time paulista, mesmo sem a mesma força de temporadas anteriores, aposta em sua tradição para buscar mais uma boa campanha.

Os jogos de ida desta terceira fase serão fundamentais para a definição das vagas às oitavas de final, que serão decididas nas partidas de volta, programadas para a segunda quinzena de maio.