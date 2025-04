Dorival Júnior explica escolha pelo Corinthians e evita comentar situação política: "Não me compete"

Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians. Na tarde desta terça-feira, o treinador foi devidamente apresentado e concedeu coletiva de imprensa no CT Dr. Joaquim Grava. Após três dias extensos de negociações, o comandante chegou a um acordo com o Corinthians na última sexta-feira e foi anunciado na última segunda-feira.

O novo comandante explicou o porquê decidiu assinar com o Corinthians. De acordo com o treinador, o projeto esportivo apresentado por Fabinho Soldado, executivo de futebol, o convenceu. Além disso, o professor entrou para a seleta lista de técnicos que chegaram a comandar os quatro grandes clubes de São Paulo.

"É uma satisfação e um prazer estar aqui, em um clube que em acolhe nesse momento. Faltava no meu currículo e pode ter certeza que eu farei tudo que estiver ao meu alcance para que tudo aconteça da maneira que queremos. Tivemos um contato com o Fabinho, o recebi na minha casa, no dia seguinte ele teve que retornar porque o Corinthians tinha um jogo muito importante. Esse pequeno desencontro provocou talvez essa demora nas conversas, mas tudo foi solucionado, resolvido. Estou muito feliz de estar aqui. Vou tentar entregar o máximo possível a todos aqueles que confiaram na minha contratação, e procurar dar sequência a esse grande trabalho que vem sendo desenvolvido dentro dessa grande equipe", disse o treinador.

Dorival ainda destacou que foi procurado por outras equipes logo que deixou o comando da Seleção, como o Santos, mas apontou que a escolha por treinar o Corinthians veio "do coração".

"Agradeço a todas as equipes que entraram em contato. Para mim, foi uma satisfação. No primeiro dia da minha saída, tive a oportunidade, mas precisava de uma parada necessária. Não ia reiniciar um trabalho talvez antes da metade desse próximo mês. A saída (da Seleção) foi marcante para mim, é a única coisa que quero falar a respeito. Até por aquele sentimento de ter chego, e naquele instante os resultados não acontecerem da maneira como gostaria. De modo geral, eu me interessei muito por tudo que o Fabinho me colocou. É uma pessoa que eu já conheço há muito tempo e tivemos um parceria vitoriosa. Espero poder repetir isso. Volto a agradecer a todas as equipes que me procuraram, peço até desculpas por não ter aberto negociações com nenhuma delas, e acabou acontecendo com o Corinthians. É uma coisa que veio do coração e espero retribuir essa confiança", declarou.

O tema bastidores do Parque São Jorge também foi abordado ao longo da coletiva de Dorival. Na última segunda-feira, o Conselho Deliberativo reprovou as contas do primeiro ano da gestão Augusto Melo. O treinador, entretanto, evitou comentar muito sobre o assunto e deixou claro que o foco é dentro de campo.

"A minha preocupação é esportiva, técnica, dentro de campo. Jamais vou entrar em uma área que não me compete. Não tenho nem capacidade para isso. Confio nas pessoas que me contrataram, que conhecem meu trabalho. Já tive a oportunidade de um trabalho vitorioso com o Fabinho numa outra equipe, e vou procurar reeditar esse trabalhado aqui dentro, tentando entregar meu melhor e buscando os melhores resultados possíveis", avaliou.

Esse é o primeiro trabalho de Dorival desde a demissão do comando da Seleção Brasileira, em março deste ano. Na ocasião, o treinador foi demitido após uma dura derrota para a Argentina por 4 a 1, fora de casa. Ao todo, foram 16 jogos, com sete vitórias, sete empates e dois reveses.

O técnico, por fim, falou pela primeira vez sobre a saída da CBF e avaliou o que pode fazer de diferente no comando do Corinthians, com as devidas ressalvas.

"É um outro tipo de trabalho, completamente diferente. Acreditava muito no crescimento que essa equipe poderia ter, e as oscilações acontecem. A Seleção estava buscando um processo de reformulação, bem diferente do que acontece aqui dentro. A equipe alcançou um grande resultado e teve uma caída, emocionalmente falando, o que é um fato natural. Eu ainda acreditava muito que esse trabalho dentro da Seleção geraria resultados. O tempo para trabalho é um pouco diferente, e o imediatismo faz parte da minha profissão, e tenho que entender tudo isso. Esse momento dentro do Corinthians é importante, e espero contribuir para que essa recuperação seja mais rápida", concluiu.

Devidamente registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, Dorival Júnior pode estrear no comando do Corinthians nesta quarta-feira. O Timão visita o Novorizontino, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.