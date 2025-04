Dorival Jr. descarta pedido por reforços em chegada ao Corinthians e rechaça priorizar competições

Na tarde desta terça-feira, Dorival Júnior foi apresentado como novo técnico do Corinthians e concedeu entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava. O comandante foi anunciado oficialmente na última segunda-feira e firmou vínculo válido até dezembro de 2026.

Quando um novo técnico é contratado, especialmente no início da temporada, é comum que alguns deles façam pedidos de contratações à diretoria. Contudo, esse não foi o caso de Dorival Júnior, que negou ter feito qualquer soliticação de reforços.

"Sempre tive muita confiança num trabalho. Nunca cheguei num clube e fiz pedidos antecipados à diretoria. Aliás, muito mais, nós provocamos vendas do que aquisições. Assim foi em todos os times que eu trabalhei, e no Corinthians não vai ser diferente. Não chego preocupado com possíveis novas contratações. Chego aqui tentando trabalhar com aqueles que aqui estão. Se dispostos a buscarem um caminho, uma oportunidade, eles terão. O que eu quero é que o atleta entenda: não existe ninguém que não seja útil desde que tenha vontade, busque, demonstre em treinamentos no dia a dia e esteja pedindo uma oportunidade na equipe. Espero poder fazer esse tipo de trabalho que realizei na maioria das equipes que passei", comentou o treinador.

Dorival, então, explicou que teve duas fases em sua carreira. Na primeira, que durou até meados de 2013, costumava pegar equipes em que tinha a opção de participar da montagem do plantel. Depois, passou a comandar times a partir do meio do ano - clubes cujos elencos já estavam praticamente montado, como é o caso do Corinthians atual.

"Geralmente, quando isso acontece, é natural, você vai pegar equipes em situações um pouco mais complicadas, porque já estão com competições em andamento, e só saem aqueles que não estejam vivendo um grande momento. Isso me deu uma experiência muito grande. Nesse processo, peguei equipes em que brigamos contra o rebaixamento, porque o momento era esse. Para mim, foram experiências muito importantes, em todos os lados e sempre com competições paralelas. Por isso pontuei que nunca me preocupei com contratações, e sim com quem está aqui dentro do elenco", explicou.

Neste momento, o Corinthians tem quase todo o elenco à disposição, com exceção do que seja talvez seu principal jogador: Rodrigo Garro. O meia ainda trata de uma tendinopatia patelar no joelho direito e, por enquanto, não há previsão para seu retorno aos gramados.

Em meio à ausência de Garro, os treinadores que estavam no Corinthians )Ramón Díaz e Orlando Ribeiro, interino) vinham tentando encontrar soluções. Coronado foi testado no losango, assim como Romero no 4-3-3. Agora, a responsabilidade de achar uma resposta é de Dorival.

"É um grande jogador. Um jogador que vinha fazendo a diferença, é natural que seja muito difícil uma reposição dentro do contexto que vinha sendo seguido. Acho que nossa função é trabalhar, para que possamos encontrar um nome que nos dê uma condição de chegarmos próximos daquilo que ele vinha realizando. Estamos ainda iniciando, conhecendo todo o grupo. A minha preocupação é buscarmos um equilíbrio da nossa equipe, perdido momentaneamente talvez nesses últimos 30 dias. Mas é uma equipe que fez ótimos resultados no Paulista e que mostrou uma grande capacidade de recuperação", analisou o técnico.

Nesta quarta-feira, o Corinthians estreia na Copa do Brasil desta temporada. Além de tal competição, o Timão ainda está na disputa por outros dois troféus: Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. O treinador, entretanto, rechaçou priorizar qualquer torneio em 2025.

"É muito difícil, em um momento como esse, falar em priorizar determinada competição. Não tem como fazê-lo. Foram quatro oportunidades de estar em uma final de Copa do Brasil. Vou trabalhar para que possamos ter mais uma. Mas em momento nenhum vou procurar definir por alguma competição ou outra. Isso tem que ser muito trabalhado internamente. Você tem várias competições em sequência, é um calendário que é desumano, temos que contar com o apoio de todo o grupo de trabalho. Temos que buscar uma valorização de todo o elenco, dando oportunidade a todos aqueles que aqui estejam", concluiu Dorival.

Devidamente registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, Dorival Júnior estreará no comando do Corinthians nesta quarta-feira. O Timão visita o Novorizontino, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.