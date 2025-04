Deivid Washington volta a marcar em jogos oficiais pelo Santos após quase 2 anos

O atacante Deivid Washington voltou a marcar um gol em uma partida oficial pelo Santos após quase dois anos. No último domingo, ele anotou o único tento do time na derrota de 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Revelado pelo Peixe em 2023, o jogador de 19 anos se destacou no profissional e foi negociado com o Chelsea, da Inglaterra, no mesmo ano. Após passar pelas equipes de base e principal do clube inglês, o atacante acertou seu retorno ao Santos nesta temporada, por empréstimo.

Deivid Washington marcou seu primeiro gol no retorno ao clube no dia 16 de março, em amistoso contra o Coritiba vencido pela equipe praiana, por 4 a 1. No entanto, por se tratar de uma partida amistosa, o tento não contou como oficial.

Assim, a última vez que o atacante de fato havia balançado as redes com a camisa do Peixe ocorreu no dia 14 de maio de 2023. Naquela data, o jovem marcou o único tento do Santos na vitória sobre o Vasco, pelo Brasileirão.

Após o gol, Deivid não conseguiu mais ir às redes pelo Santos antes de se transferir para o Chelsea. O atacante defendeu o time inglês por mais de um ano, mas ganhou poucas chances na equipe principal.

Atualmente, o atacante briga pela titularidade no setor ofensivo do Santos com Tiquinho Soares. Ele pode voltar a campo nesta quinta-feira, contra o CRB, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.