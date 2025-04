Decisivo, Ferreirinha sente incômodo e aumenta lista de desfalques do São Paulo

Ferreirinha é o mais novo desfalque do São Paulo. O atacante foi deixado de fora da partida desta terça-feira, contra o Náutico, no Morumbis, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, devido a uma sobrecarga muscular na coxa esquerda.

Por causa da sequência desgastante de jogos, na qual foi titular com bastante frequência, inclusive marcando gols e dando assistências, Ferreirinha foi preservado pela comissão técnica para evitar qualquer risco de lesão.

Apesar de ter sentido essa sobrecarga muscular na coxa esquerda, Ferreirinha treinou nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, enquanto o restante do elenco estava concentrado para o jogo contra o Náutico.

Além de Ferreirinha, Igor Vinícius também é mais um desfalque para o São Paulo. O lateral direito, titular no último sábado, no empate em 1 a 1 com o Ceará, no Castelão, trata uma lombalgia.

Ferreirinha e Igor Vinícius se juntam a Pablo Maia (transição após cirurgia no tornozelo direito), Lucas (transição após trauma no joelho direito), Oscar(transição após lesão na região posterior da coxa esquerda), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Arboleda (sobrecarga muscular na coxa esquerda), Calleri (cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo).