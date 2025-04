Danilo exalta dedicação de Filipe Luís no Flamengo: "Viciado em futebol"

O casamento entre o técnico Filipe Luís e o Flamengo tem apresentado sucesso desde o ano passado, com a conquista de títulos importantes como a Copa do Brasil, a Supercopa e o Carioca. Para o experiente Danilo, um fator essencial dessa proeza está no empenho do ex-lateral esquerdo na função de treinador.

"Ele é viciado em futebol, em performance", disse Danilo nesta segunda-feira, em entrevista ao programa Galvão e Amigos, na TV Bandeirantes. "O Filipe gosta de gerir todas as fases do jogo, cuida dos detalhes, faz isso nos treinos. Traz as informações necessárias, onde o adversário pode te fazer mal e onde você pode fazer mal ao adversário. Se o jogador é inteligente, aproveita tudo isso", acrescentou.

Na volta ao futebol brasileiro, Danilo destaca a ótima relação com Filipe Luís. "Pude jogar com ele na Seleção e também contra em duelos de Real Madrid e Atlético Madrid na Espanha. Sempre tivemos afinidades, pensamos o futebol igual. Sabia que ele seria competente como técnico, mas não esperava que fosse tão rápido", comentou.

Por Filipe Luís ainda ser um técnico iniciante, Danilo crê em uma evolução maior do profissional no futuro. "Tem margem de crescimento e melhora. Estou satisfeito em ajudá-lo. Espero que ele possa ter sucesso, pois, é claro, também seria o meu sucesso e do Flamengo", destacou o defensor.