Cruzeiro libera Dudu dos treinos e deve definir futuro do jogador nos próximos dias

Em momento turbulento em sua nova passagem pelo Cruzeiro, o atacante Dudu foi liberado dos treinos pela direção do clube nesta semana. E terá seu futuro definido nos próximos dias em reunião do seu estafe com o time mineiro, após entrar em atrito com a comissão técnica, na semana passada.

Dudu, após uma saída tumultuada do Palmeiras, acertou com o Cruzeiro no fim do ano. Ele assinou contrato até o fim de dezembro de 2027 e foi recebido no clube de Belo Horizonte como grande aposta para a temporada, apesar da queda de rendimento na reta final de sua passagem pelo time paulista.

Depois de um Campeonato Mineiro sem brilho, Dudu entrou em atrito com o clube na semana passada ao reclamar publicamente de ter começado os últimos jogos no banco de reservas. A entrevista teria gerado mal-estar junto à comissão técnica liderada pelo português Leonardo Jardim. Como consequência, Dudu sequer foi relacionado para o jogo contra o Vasco.

No domingo, após a vitória sobre o time carioca, o treinador disse que a exclusão de Dudu da lista de relacionados não teve relação com a entrevista. "Antes do jogo, fechei o assunto. Disse que o motivo da suspensão não era a entrevista. O motivo da suspensão era um motivo interno, e todos estavam a par da situação, direção, jogadores, comissão técnica. Todos estão a par da situação", disse o treinador.

A situação de Dudu ganhou ainda mais holofotes depois que Pedro Lourenço, presidente da SAF do Cruzeiro, fez um gesto indicando que o jogador sairia do clube, ao ser questionado por um torcedor sobre o futuro do atleta. O episódio aconteceu pouco antes de a bola rolar no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, local da partida contra o Vasco.

O gesto alimentou os rumores sobre uma possível saída de Dudu. Diante desta situação, o clube teria agendado uma reunião nesta semana para definir o futuro do atacante. "Quanto ao futuro, quando tivermos informações, iremos informar. Mas, neste momento, não existe nada. Foi só um jogador que não foi relacionado", descontou Jardim, no domingo.

Com a liberação dos treinos nesta semana, Dudu não será relacionado para a partida contra o Vila Nova, pela Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, no Mineirão.