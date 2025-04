Com Murilo, Palmeiras desembarca em Fortaleza para estreia na Copa do Brasil

O Palmeiras foi recebido com festa ao desembarcar, na noite desta terça-feira, em Fortaleza, onde se concentra para o duelo diante do Ceará. Pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Alviverde pega o Vozão às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Arena Castelão.

Murilo viajou com a delegação e pode reforçar a equipe de Abel Ferreira. Em fotos divulgadas pelo Palmeiras, o zagueiro, que tratou problema na coxa direita, aparaceu junto ao grupo para a viagem. Já Marcos Rocha segue um cronograma individualizado, enquanto Micael (entorse no tornozelo) e Bruno Rodrigues (transição após cirurgia) seguem fora.

Para o confronto, o técnico português pode promover mudanças no time titular por conta da maratona de jogos. Raphael Veiga, Mayke, que estão em transição física, são dúvidas.

Desta maneira um provável 11 inicial tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Benedetti (Murilo) e Piquerez; Richard Ríos, Lucas Evangelista e Maurício; Estêvão, Vitor Roque e Paulinho.

O Palmeiras vira a chave após perder a invencibilidade no Campeonato Brasileiro e foca agora em sua estreia na Copa do Brasil. O Verdão enfrenta o Ceará nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da competição nacional. A volta acontece no dia 22 de maio, também às 19h30, no Allianz Parque.

Assim como os demais clubes que disputam a Libertadores, o Palmeiras entrou direto na terceira fase do torneio. A equipe comandada por Abel Ferreira vinha embalada com sete vitórias consecutivas, mas foi superada pelo Bahia por 1 a 0 no último domingo. Com isso, deixou a liderança do Brasileirão e caiu para o segundo lugar, com 13 pontos.