Com gol no fim, Fluminense supera Aparecidense e sai em vantagem pela Copa do Brasil

Foi sofrido, mas o Fluminense conseguiu vencer a Aparecidense de Goiás na noite desta terça-feira, no Maracanã. O jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil terminou com o placar de 1 a 0 para a equipe carioca. O atacante Keno foi o autor do único gol do jogo, já na segunda metade do segundo tempo.

A decisão da vaga na próxima fase da Copa do Brasil será disputada no próximo dia 21 de maio, no Serra Dourada, em Goiânia.

O Fluminense volta a campo no próximo sábado, quando receberá o Sport Recife no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Já a Aparecidense visita o Goianésia no domingo, pela terceira rodada do grupo A5 da Série D do Brasileiro.

O jogo

O primeiro tempo foi um ataque contra defesa. A Aparecidense se fechou em uma forte retranca e raramente avançou ao ataque. O Flu tentou fazer o dever de casa e pressionou o tempo todo em busca do gol.

A equipe do técnico Renato Gaúcho teve uma baixa de peso logo aos oito minutos. O atacante Germán Cano sentiu dores no joelho esquerdo e foi substituído por Everaldo.

O Tricolor, mesmo com muitos erros de passe, criou várias chances de abrir o placar, mas parou nas boas defesas do goleiro Matheus Alves e na má pontaria de seus homens de frente. Até o intervalo, foi a Aparecidense que cumpriu o que se propôs a fazer no Maracanã com a igualdade no placar.

Na volta para o segundo tempo, o Flu renovou o ímpeto ofensivo e passou a imprimir mais velocidade no jogo. Novamente, Matheus Alves se destacou com defesas espetaculares, aos nove, em um chute de Keno, e aos 15, na cabeçada de Freytes.

Aos 17, foi a vez da Aparecidense perder um gol incrível. Em contra-ataque rápido pela direita, Gui Meira recebe livre na área mas falha na finalização e manda pela linha de fundo.

A equipe goiana assustou mais uma vez aos 33, novamente com Gui Meira. Após jogada rápida e com três contra dois, o atacante recebeu na direita da área e chutou cruzado e rasteiro. A bola passou rente ao poste.

Pouco depois, veio o alívio para a torcida Tricolor. Em jogada individual pela esquerda, Keno acertou belo chute da entrada da área e a bola estufou na bochecha da rede do outro lado.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 1 X 0 APARECIDENSE

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 29 de abril de 2025 (Terça-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)



Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)



VAR: Vinicius Furlan (SP)



Cartões amarelos: Fuentes (Flu), Mário Henrique, Lucas Rocha, David Junio, Wellington Carvalho (Aparecidense)



Gol:



FLUMINENSE: Keno, aos 35 min do 2º tempo

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Juan Freytes e Fuentes (Renê); Martinelli (Lima), Nonato (Lezcano), Paulo Henrique Ganso (Serna) e Jhon Arias; Keno e Germán Cano (Everaldo)



Técnico: Renato Gaúcho

APARECIDENSE: Matheus Alves, David Junio, Wellington Carvalho, Lucas Rocha (Vanderley) e Mário Henrique; Matheus Chaves (Enzo), Allef (Dyego) e Gui Meira (Lauro); Buba, João Marcos e Júlio César (Kaio Nunes)



Técnico: Lúcio Flávio