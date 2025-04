Corinthians divulga relacionados para estreia na Copa do Brasil com duas baixas; veja

Na noite desta terça-feira, com duas novas baixas, o Corinthians divulgou a lista dos 24 jogadores relacionados pelo técnico Dorival Júnior para o duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Novorizontino. Memphis e Gustavo Henrique não viajam com o elenco.

Em nota, o Timão confirmou que Memphis Depay trata de dois traumas, um no pé direito e um na perna direita. O holandês sofreu as pancadas na derrota do último domingo, contra o Flamengo, quando foi atingido por Léo Ortiz em dividida. Na ocasião, ele precisou ser substituído ainda na etapa inicial.

Já o zagueiro Gustavo Henrique é um pouco diferente. O camisa 13 do Timão fez controle de carga na parte interna do CT nesta terça-feira. Com isso, a nova comissão alvinegra optou por preservar o defensor e poupá-lo da partida.

O restante dos relacionados divulgados pelo Corinthians não tem nenhuma grande novidade.

Uma provável escalação do Timão tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho (Cacá) e Angileri; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto.

O Corinthians visita o Novorizontino nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. O confronto marcará a estreia do técnico Dorival Júnior, que foi devidamente regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na última segunda-feira.

O Timão vem de uma dura derrota por 4 a 0 para o Flamengo e, agora, busca dar uma resposta à Fiel Torcida, especialmente após a chegada do novo comandante.

Relacionados do Corinthians

Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza e Matheus Donelli

Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres e João Pedro Tchoca

Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo, Léo Maná e Matheuzinho

Meio-campistas: Alex Santana, André Carrillo, Breno Bidon, Charles, Igor Coronado, José Martínez, Maycon, Raniele e Ryan

Atacantes: Héctor Hernández, Romero, Talles Magno e Yuri Alberto