Sonho x história: Champions tem 'virgens' de um lado e campeões do outro

As semifinais da Champions League começam hoje, e o chaveamento mostra desequilíbrio, pelo menos no número de taças de cada um dos lados.

Sonho x história

Arsenal e PSG abrem as semifinais em confronto dos 'virgens'. Ingleses e franceses ainda sonham com a taça da competição mais cobiçada do futebol europeu.

Ambos já chegaram na final uma vez, mas saíram com o vice. O Arsenal foi derrotado pelo Barcelona em 2006, e o PSG caiu para o Bayern de Munique em 2020.

Os campeões vêm do outro lado. Barcelona e Inter de Milão somam oito troféus conquistados, sendo cinco dos espanhóis e três dos italianos.

A dupla, no entanto, tenta acabar com jejum. O Barcelona não é campeão desde 2015, e a Inter não vence a competição desde 2010. Quem esteve mais perto de acabar com os anos sem título foram os italianos, que ficaram com o vice em 2023.

Fato é: a final desta edição será composta por um time que busca o primeiro título e outro já vencedor. A decisão será disputada no dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Semifinais da Champions

Jogos de ida



29/4 - Arsenal x PSG - 16h

30/4 - Barcelona x Inter de Milão - 16h

Jogos de volta



6/5 - Inter de Milão x Barcelona - 16h

7/5 - PSG x Arsenal - 16h