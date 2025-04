Ceará x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

O Palmeiras vira a chave após perder a invencibilidade no Campeonato Brasileiro e foca agora em sua estreia na Copa do Brasil. O Verdão enfrenta o Ceará nesta quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da competição nacional. A volta acontece no dia 22 de maio, também às 19h30, no Allianz Parque.

Assim como os demais clubes que disputam a Libertadores, o Palmeiras entrou direto na terceira fase do torneio. A equipe comandada por Abel Ferreira vinha embalada com sete vitórias consecutivas, mas foi superada pelo Bahia por 1 a 0 no último domingo. Com isso, deixou a liderança do Brasileirão e caiu para o segundo lugar, com 13 pontos.

Para o confronto desta quarta, o técnico Abel Ferreira pode promover mudanças no time titular por conta da maratona de jogos. Raphael Veiga, Mayke, que estão em transição física, são dúvidas, assim como Murilo, que viajou com a delegação. Marcos Rocha segue um cronograma individualizado, enquanto Micael (entorse no tornozelo) e Bruno Rodrigues (transição após cirurgia) seguem fora.

Próxima parada: Big Castle! ??? A preparação pros 90 minutos de amanhã tá finalizada! Leia os detalhes do treino desta terça-feira ? ? https://t.co/PW2rUDnxeu pic.twitter.com/JJpxf5nkIw ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 29, 2025

Do outro lado, o Ceará chega à terceira fase da Copa do Brasil após eliminar o Sergipe (2 a 0) e o Confiança nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal. No Brasileirão, o Vozão ocupa a nona colocação com oito pontos e vem de empate por 1 a 1 contra o São Paulo, também na Arena Castelão.

O técnico Léo Condé não poderá contar com os atacantes Aylon e Bruno Tubarão e o goleiro Bruno Ferreira, todos lesionados. O meia Rômulo, emprestado pelo Palmeiras, também está fora por questões contratuais. A única mudança no time deve ser o retorno do lateral-direito Fabiano Souza, que cumpriu suspensão na última rodada.

Palmeiras e Ceará se enfrentam pela quinta vez em mata-matas da Copa do Brasil, com vantagem clara do Verdão. A única classificação do Ceará foi em 1994, com gol fora. Depois disso, o Palmeiras levou a melhor em 1997, 1998 e 2020 - ano em que foi campeão sob Abel Ferreira. No geral, são 33 confrontos, com 19 vitórias palmeirenses, 10 empates e quatro vitórias do Vozão. O último encontro foi em 2022, com triunfo alviverde por 2 a 1 no Castelão.

FICHA TÉCNICA



CEARÁ X PALMEIRAS



Data: 30 de abril de 2025, quarta-feira



Horário: 19h30 (de Brasília)



Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)



Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)



Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)



VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.



Técnico: Léo Condé

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Benedetti (Murilo) e Piquerez; Richard Ríos, Lucas Evangelista e Maurício; Estêvão, Vitor Roque e Paulinho.



Técnico: Abel Ferreira