Câmera para treinos e exposição: a reforma de R$ 5,5 milhões no CT do vôlei

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Vôlei apresentou a primeira etapa da revitalização do Centro de Desenvolvimento do Vôlei, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Dentre as mudanças, uma exposição e tecnologia nas quadras para auxiliar os treinamentos.

O CDV é utilizado pelas seleções principais e de base, de quadra e praia. Foram investidos, juntamente com parceiros da CBV, R$ 5,5 milhões nesta fase da reforma — a Enel colocou R$ 4,5 milhões. A área reformada conta com quatro ginásios, restaurante, academia e recepção, além da criação de uma exposição sobre a história do vôlei brasileiro. O centro tem, ao todo, 108 mil m² e conta ainda com fisioterapia, piscina semiolímpica, sauna, restaurante e áreas de lazer

Esse último setor, inclusive, está em corredor que dá acesso às quadras e tem inspiração em Wimbledon, um dos principais torneios de tênis do mundo. O local tem diversos troféus, televisores passando jogos históricos, medalhas conquistadas em Jogos Olímpicos na quadra e na praia, e uma linha do tempo com marcos do vôlei no país.

Exposição no Centro de Desenvolvimento do Vôlei, em Saquarema Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Também foram feitas intervenções na parte tecnológica. As quadras, agora, têm câmeras que permitem que a gente utilize alguns recursos dentro dos treinamentos, de filmagem, que vão ser interessantes para melhorar a qualidade das atividades. Tínhamos sistema que permitia a transmissão de jogos, mas, agora, temos outros softwares que permitem aumentar a qualidade de preparação, apresentando tecnologia que favorece a análise de desempenho dos atletas.

Jorge Bichara, diretor-técnico da CBV

A recepção ganhou quadros com imagens de camisas da seleção das mais diversas gerações, além de uma estrutura com fotos e textos de grandes conquistas. Nessa área, há um espaço de convivência com sofás e uma rede de vôlei na parede.

Claudio Castro, governador do Rio de Janeiro, participou do evento de inauguração. As obras foram iniciadas em dezembro do ano passado e, até o fim de 2026, vai acontecer a segunda fase, com modernização dos quartos e da academia, além da construção de novos dormitórios.

Linha do tempo do vôlei brasileiro na Centro de Desenvolvimento do Vôlei. em Saquerema Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Estou muito feliz. Tínhamos um ótimo CDV, mas queremos evoluir e melhorar. Pensamos em dar uma modernizada e melhorar o conforto para que os atletas possam desenvolver melhor.

Radamés Lattari, presidente CBV

A arena de vôlei de praia foi batizada em homenagem a Fernando Tovar, que foi diretor da modalidade na confederação e morreu em janeiro deste ano. Ele foi, por exemplo, chefe de equipe do vôlei de praia nos Jogos de Atlanta-1996, quando Jackie Silva/Sandra Pires e Mônica/Adriana Samuel fizeram uma dobradinha histórica, conquistando ouro e prata.

Estreia 'antecipada' por causa da Lady Gaga

A seleção masculina será a primeira a utilizar o local por causa do show da Lady Gaga, que vai acontecer no sábado, na Praia de Copacabana.

A equipe comandada por Bernardinho se apresentou na noite do último domingo para um período de treinos e realizou uma primeira atividade na Urca, mas questões logísticas esbarraram na apresentação da artista norte-americana, e fizeram a confederação antecipar a programação.

Na última sexta-feira (25), a prefeitura do Rio de Janeiro apresentou o plano operacional para o evento em uma entrevista coletiva de imprensa no Centro de Operações Rio (COR). Segundo a apresentação, a expectativa é de que o show deve atrair cerca de 3 milhões de pessoas.