CBF quebra silêncio sobre camisa vermelha na Seleção Brasileira

Nesta terça-feira, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) se pronunciou sobre a polêmica do suposto uniforme vermelho na Seleção Brasileira. Em nota divulgada, a entidade afirmou que as imagens divulgadas não são oficiais.

Além disso, a CBF pontuou que respeitará o seu estatuto em relação às cores dos uniformes - precisam seguir conforme as cores da bandeira (verde, amarelo, azul e branco), ou que sejam aprovados pela diretoria da confederação.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esclarece que as imagens divulgadas recentemente de supostos uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 não são oficiais. Nem a CBF e nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da Seleção. A... pic.twitter.com/HJmUYdT3ZC ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) April 30, 2025

A polêmica começou nesta segunda-feira, quando o site "Footy Headlines", especializado em camisas de futebol, divulgou que a Nike quer inovar para a Copa do Mundo de 2026, produzindo o segundo uniforme do Brasil na cor vermelha, até então nunca usado no manto brasileiro.

Ainda conforme dito pelo veículo, a camisa, com previsão para ser lançada em março de 2026, teria uma parceria com a marca Jordan, uma famosa linha de produção da própria Nike.

A notícia de que a cor da segunda camisa da Seleção Brasileira não teria mais o tradicional azul causou grande rebuliço nas redes sociais. O uniforme reserva só teve duas cores até os dias atuais, sendo na maioria das vezes azul ou, em algumas ocasiões especiais, branco.

Confira a nota da CBF na íntegra:

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esclarece que as imagens divulgadas recentemente de supostos uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 não são oficiais.

Nem a CBF e nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da Seleção.

A entidade reafirma o compromisso com seu estatuto e informa que a nova coleção de uniformes para o Mundial ainda será definida em conjunto com a Nike.