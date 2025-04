CBF esclarece polêmica da camisa vermelha e cita 'compromisso com estatuto'

Do UOL, em São Paulo

A CBF emitiu uma nota oficial hoje e se pronunciou sobre a possível camisa vermelha que será lançada para a Copa do Mundo do ano que vem e que seria o segundo uniforme da seleção.

O que aconteceu

A entidade disse que as imagens vazadas pelo site Footy Headlines "não são oficiais" e reafirmou o "compromisso com seu estatuto", que diz que as cores da camisa da seleção devem seguir às da bandeira da CBF e que um uniforme diferente deverá ser aprovado pelos diretores da entidade.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esclarece que as imagens divulgadas recentemente de supostos uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 não são oficiais. Nem a CBF e nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da Seleção.

A entidade reafirma o compromisso com seu estatuto e informa que a nova coleção de uniformes para o Mundial ainda será definida em conjunto com a Nike. CBF, em nota oficial

Camisa vermelha na seleção?

O UOL apurou que o projeto da camisa já foi apresentado ao presidente Ednaldo Rodrigues, da CBF, e que ele já deu aval inicial.

A decisão oficial será tomada em uma reunião entre a CBF e a Nike em junho. As conversas sobre a possibilidade, no entanto, vêm de antes.

A camisa, segundo apurou o UOL, terá tom avermelhado e será mais escura. Ela substituirá a camisa azul, usada como segundo uniforme ao longo de vários anos.