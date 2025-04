Campeão olímpico, Hebert Conceição mira cenário internacional em estreia nos EUA

Campeão olímpico nos Jogos de Tóquio, Hebert Conceição fará sua estreia nos Estados Unidos no dia 10 de maio, em Kissimmee, Flórida (EUA). Com um cartel invicto de seis vitórias, três delas por nocaute, o baiano enfrentará o norte-americano Rowdy Montgomery Jr, que possui um histórico de onze vitórias, seis derrotas e um empate, com oito nocautes. A luta será sua primeira apresentação pela promotora ProBox e marca o início de uma nova fase na sua carreira profissional.

Montgomery, com sua experiência internacional, é um adversário desafiador. Em 2024, ele enfrentou o polonês Maciej Sulecki, atual candidato ao título interino do Conselho Mundial de Boxe (WBC), e foi derrotado em uma disputa acirrada. Esse confronto será um teste significativo para o brasileiro, que, até agora, manteve um recorde perfeito no boxe profissional.

Em sua última luta, Hebert Conceição obteve uma vitória unânime sobre Esquiva Falcão no Spaten Night Fight de 2024, conquistando o título de campeão brasileiro com os jurados marcando 97-93, 97-92 e 98-91. A vitória sobre Falcão reforçou o status do lutador como uma das grandes promessas do boxe brasileiro e aumentou ainda mais suas expectativas para o cenário internacional.

Projeção nas Olimpíadas

A maior conquista do baiano, no entanto, aconteceu nas Olimpíadas de Tóquio 2020, quando ele subiu ao topo do pódio na categoria peso-médio (75 kg). Sua vitória sobre o ucraniano Oleksandr Khyzniak, em uma virada memorável no último round, foi um marco na sua carreira e o colocou definitivamente no radar dos grandes nomes do boxe mundial.

