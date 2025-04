Bruna Moraes mira título da Superliga para coroar temporada de consolidação pelo Sesi Bauru

A oposta Bruna Moraes é um dos grandes destaques da campanha do Sesi Bauru na Superliga feminina de vôlei 2024/2025. Maior pontuadora da equipe na competição, com 287 pontos, Bruna também brilhou na semifinal contra o Praia Clube, sendo a atacante com mais pontos na primeira partida: 21 no total.

O Sesi Bauru garantiu vaga na grande decisão após vencer os dois jogos da semifinal: 3 sets a 1 no primeiro confronto e 3 sets a 0 na segunda partida. Agora, o time enfrenta o Osasco na final, marcada para esta quinta-feira, às 15h45 (de Brasília).

Em avaliação sobre seu desempenho e o do grupo, Bruna Moraes destacou a evolução individual e coletiva ao longo do ano.

"Para mim, foi uma temporada de consolidação. Eu sinto que cresci muito como atleta, mentalmente, fisicamente, taticamente e tecnicamente. Estar ao lado de tantas atletas experientes me fez evoluir ainda mais", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sesi Vo?lei Bauru (@sesivoleibauru)

Na temporada, o Sesi Bauru já disputou duas finais ? Campeonato Paulista e Copa Brasil ?, mas ficou com o vice-campeonato em ambas, justamente diante do Osasco, adversário novamente na luta pelo título da Superliga.

A oposta minimizou o peso dos vices anteriores e valorizou o caminho percorrido até a final.

"As pessoas valorizam muito o título, e têm que valorizar mesmo, mas chegar também é importante. Perdemos duas finais para o Osasco, que é um grande time. Agora é outro campeonato e o foco é fazer o melhor jogo possível", ressaltou.

Sobre a decisão da Superliga, Bruna demonstrou confiança para a partida.

"Minhas expectativas são as melhores possíveis. Tudo o que conquistamos até aqui foi fruto de muito trabalho e agora não pode ser diferente. Final é final, jogo único, e queremos fazer o nosso melhor, independentemente de quem está do outro lado", finalizou.