Belletti conquista tríplice coroa com sub-19 do Barcelona e celebra revelar novos talentos

Herói da conquista da Liga dos Campeões de 2006 ao anotar o gol da virada do Barcelona sobre o Arsenal, por 2 a 1, nos acréscimos, o ex-lateral-direito Belletti continua celebrando e dando alegrias no clube espanhol. Nesta segunda-feira, agora na função de treinador, ergueu o troféu da Liga dos Campeões Sub-19 e não escondeu a alegria por continuar contribuindo na revelação de talentos aos catalães.

"É muito bom trabalhar com jovens talentosos e muito dedicados. Todos sabem do DNA do Barça e da altíssima exigência de La Masia, e isso a gente tem de implementar desde cedo", afirmou o agora Juliano Belletti, técnico elogiado da base azul grená.

Dar a volta olímpica no Uefa Youth League apenas consolidou o início vitorioso de Belletti como treinador. O triunfo por 4 a 1 sobre o Trabzonspor, da Turquia, na final realizada na Suíça significou fechar a temporada com a tríplice coroa na categoria sub-19 após os títulos do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei Juvenil, justamente o que pode ocorrer com o time profissional.

"Estou muito feliz por essa conquista e mais ainda por ver que o Barça poderá desfrutar de uma fornada de novos talentos por muito tempo. Sou muito grato por este trabalho que faço com os jogadores jovens", comemorou Belletti, de 48 anos.

Belletti já se arrisca nos trabalhos com divisões de base faz algum tempo. Ele começou como auxiliar técnico do Cruzeiro em 2021, passou pelo comando do São Paulo em 2022 e 2023 até, no meio daquele ano, aceitar o convite para ser auxiliar do time juvenil do Barcelona.

Seu trabalho de excelência rapidamente o levou ao banco como treinador no Barcelona. No comando do time sub-19 desde julho de 2024, Belletti não para de acumular grandes vitórias, títulos e elogios de que um dia pode dirigir um time de ponta com qualidade.