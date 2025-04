Barboza se destaca e lidera estatísticas defensivas do Botafogo no Brasileirão

Um dos pilares defensivos do Botafogo, o zagueiro Barboza vem sendo um dos destaques do Glorioso na disputa do Campeonato Brasileiro. O defensor apresenta bons números e lidera as principais estatísticas defensivas do clube carioca na competição.

Barboza é o líder do elenco alvinegro em dois quesitos importantes: interceptações e cortes. O zagueiro do Botafogo registra uma média de 1,6 interceptação por partida. Além disso, nos cortes, também lidera com média de 5,8 por jogo, sendo peça fundamental no esquema do técnico Renato Paiva.

Além disso, o camisa 20 figura entre os melhores da equipe em outros fundamentos defensivos. É o segundo maior "ladrão de bolas" do time, com 2,2 desarmes por jogo, e se destaca na construção de jogadas, ocupando a vice-liderança em passes longos certos, com média de 4,6 por partida. Barboza ainda é o quarto do elenco em total de passes, com 79% de aproveitamento no fundamento.

O desempenho atual consolida a sequência de alto nível que o zagueiro mantém desde 2024, quando foi eleito o melhor defensor da Libertadores e um dos destaques do Brasileirão ? competições nas quais o Botafogo sagrou-se campeão.

O próximo jogo do Botafogo é pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quarta, o Glorioso recebe o Capital, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.