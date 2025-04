Autor do gol do Fluminense, Keno comemora titularidade: "Sempre venho trabalhando"

Foi sofrido, mas o Fluminense conseguiu vencer a Aparecidense na noite desta terça-feira, no Maracanã. O jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil terminou com o placar de 1 a 0 para a equipe carioca. Keno foi o autor do único gol do jogo, já na segunda metade do segundo tempo.

Deixado de lado pelo técnico Renato Gaúcho nas últimas partidas, o atacante recebeu a oportunidade de começar jogando nesta terça-feira. E foi justamente dos pés dele que saiu o único gol do jogo, que salvou a equipe do vexame e garantiu uma pequena vantagem para o jogo de volta.

"A gente sabia que ia ser um jogo difícil. Viemos de uma derrota no clássico e sabíamos que a torcida iria protestar porque fizemos um primeiro tempo muito ruim contra o Botafogo," admitiu Keno após a partida.

"Temos que levantar a cabeça e hoje fico feliz pela oportunidade que o Renato me deu. Sempre venho trabalhando para dar o meu melhor e graças a Deus pude fazer o gol e levar uma vantagem boa para o jogo de volta," finalizou.

A decisão da vaga na próxima fase do mata-mata nacional será no dia 21 de maio, no Serra Dourada. O Tricolor agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a equipe recebe o Sport Recife, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.