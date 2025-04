Autor do gol contra o Maracanã, Gustavo Prado valoriza resultado em casa, mas aponta desempenho "abaixo" do Internacional

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelo jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil, o Internacional recebeu o Maracanã no Estádio Beira-Rio e venceu por 1 a 0. Autor do gol que garantiu a vitória ao Colorado, Gustavo Prado valorizou o resultado, mas destacou que o desempenho da equipe foi abaixo do esperado.

"Acho que hoje o nosso time fez uma partida abaixo do nosso nível. Tivemos algumas chances claras de gols e não fizemos, mas o importante é que saímos com a vitória", afirmou o jogador, em entrevista ao SporTV.

Vitinho brigou, Wesley carimbou a trave e ??????? ?????, no rebote, GUARDOU! ? O segundo gol marcado pela cria do @Celeiro_Ases com a camisa do Inter garantiu a vitória no Gigante. ???? #TeApoiaremosDeCoração pic.twitter.com/pd6av500H6 ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 30, 2025

Alan Patrick teve a chance de ampliar a vantagem dos mandantes através de uma cobrança de pênalti, mas desperdiçou. Além da penalidade, a equipe da casa chegou a marcar mais duas vezes, mas ambos os tentos foram anulados após análise do VAR.

Com o triunfo, o Colorado leva vantagem de um gol no agregado e precisa de apenas um empate para carimbar seu passaporte direto às oitavas de final da competição. Em caso de derrota por um tento, a decisão vai para os pênaltis. O classificado aguardará outro sorteio para descobrir quem enfrentará na próxima fase.

O Internacional retorna aos gramados no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Corinthians, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.