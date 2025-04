Arsenal x PSG: horário e onde assistir ao jogo pela Champions League

Arsenal e Paris Saint-Germain se enfrentam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pelo confronto de ida da semifinal da Champions League.

Onde assistir? SBT (TV aberta), TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —sujeito às condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

As duas equipes ainda buscam seu primeiro título no maior torneio de clubes da Europa. O Arsenal foi finalista pela última vez em 2006, quando perdeu para o Barcelona, enquanto PSG chegou na final em 2020, quando a equipe de Neymar caiu diante do Bayern de Munique.

O Arsenal chega empolgado para a semifinal após passar pelo Real Madrid. Após vencer por 3 a 0 em Londres, os Gunners venceram novamente, por 2 a 1, em Madri, e conquistaram a vaga.

Já o PSG teve passou por dois times ingleses (Liverpool e Aston Villa) para chegar à semifinal. Os franceses precisaram dos pênaltis contra a equipe de Salah e avançaram com um placar agregado de 5 a 4 diante do Villa nas quartas de final.

Arsenal x PSG -- Champions League