Após três derrotas seguidas, Djokovic desiste de disputar o Masters de Roma

Em rara má fase no circuito, Novak Djokovic desistiu de disputar o Masters 1000 de Roma, o último grande torneio preparatório para Roland Garros. O tenista sérvio não se manifestou publicamente sobre a decisão, anunciada nesta terça-feira pela organização da competição italiana.

O Masters de Roma começa na semana que vem, no dia 7, e se estende até o dia 18, uma semana antes do início de Roland Garros, segundo Grand Slam do ano e torneio mais importante deste momento da temporada. Muitos tenistas usam a competição italiana como grande teste antes da estreia no saibro de Paris.

Não será o caso de Djokovic neste ano. Perto de completar 38 anos, em maio, o ex-número 1 do mundo vive temporada de resultados abaixo do esperado. Ele foi semifinalista do Aberto da Austrália, torneio que dominou nos últimos 15 anos, e foi surpreendido pelo jovem checo Jakub Mensik na final do Masters de Miami, em março.

No saibro, não vem conseguindo repetir as boas performances da quadra dura. Foram dois jogos e duas derrotas na terra batida, em duas estreias, nos Masters de Montecarlo e de Madri, este no fim de semana passado.

A queda precoce na capital espanhola e a desistência em Roma podem afastar ainda mais o sérvio do topo do ranking. Djokovic é o atual número cinco do mundo e pode perder posições até a estreia de Roland Garros.