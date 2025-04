Após perder pênalti, Inter marca no fim e bate o Maracanã pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelo jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil, o Internacional recebeu o Maracanã no Estádio Beira-Rio e venceu por 1 a 0. Gustavo Prado foi quem balançou as redes para a equipe da casa.

Alan Patrick teve a chance de ampliar a vantagem dos mandantes através de uma cobrança de pênalti, mas desperdiçou. Além da penalidade, a equipe da casa chegou a marcar mais duas vezes, mas ambos os tentos foram anulados após análise do VAR.

Com o triunfo, o Colorado leva vantagem de um gol no agregado e precisa de apenas um empate para carimbar seu passaporte direto às oitavas de final da competição. Em caso de derrota por um tento, a decisão vai para os pênaltis. O classificado aguardará outro sorteio para descobrir quem enfrentará na próxima fase.

O Internacional retorna aos gramados no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Corinthians, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, às 16h, o Maracanã recebe o Iguatu, pela terceira rodada da Série D.

INTER EM CAMPO! ??? pic.twitter.com/rJQcp6dZbV ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 29, 2025

O Internacional inaugurou o placar aos 32 minutos do primeiro tempo, quando Wesley recebeu cruzamento de Tabata pela direita e desviou de letra para marcar. No entanto, após análise do VAR, foi identificado impedimento do atacante na origem da jogada e o tento foi anulado.

Aos 30 minutos da etapa final, Wesley foi derrubado na área e o árbitro assinalou penalidade máxima. Alan Patrick, então, assumiu a responsabilidade e bateu, mas sua cobrança foi defendida pelo goleiro Rayr.

O Internacional teve outro gol anulado aos 35 minutos do segundo tempo. Em cobrança de escanteio de Alan Patrick pela direita, Raykkonen desviou e anotou. Contudo, após nova análise do árbitro de vídeo, o gol do garoto de 16 anos foi anulado por toque na mão.

Aos 47 minutos da etapa final, o Internacional chegou ao gol do triunfo. Ao aproveitar cruzamento pela direita, Wesley concluiu no travessão. Na sobra, Gustavo Prado emendou finalização de primeira e balançou as redes para o Colorado.