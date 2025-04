Após invasão no CT, Torcida Jovem publica nota e protesta contra jogadores e diretoria do Santos

Durante a reapresentação do elenco santista, nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, um grupo de integrantes da Torcida Jovem invadiu o local para cobrar os jogadores e a diretoria do Santos. A organizada publicou uma nota, nesta terça-feira, e falou sobre o ocorrido.

"No momento da entrada, estavam presentes quase todos os jogadores, e apenas Pedro Martins, de dirigente. Nossa primeira atitude foi exigir a presença do presidente e de sua diretoria, o que não aconteceu. Conduzimos a conversa com quem estava presente, deixando claro que atletas e o dirigente presente precisam cobrar a postura da Diretoria para proporcionarem um bom ambiente de trabalho e preencher as inúmeras lacunas que existem na estrutura do Santos", escreveu a Torcida Jovem nas redes sociais.

O protesto aconteceu em meio à má fase do Santos na temporada. O Peixe tem apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro em seis rodadas disputadas e ocupa a 19ª posição. Além disso, a equipe segue sem treinador após a demissão de Pedro Caixinha.

"A principal cobrança para os jogadores foi uma postura aguerrida e competitiva digna de quem veste a camisa do Santos, especialmente na Vila Belmiro, território onde a Jovem mantém seus 55 anos de apoio incondicional, e não tolerará nada diferente que a vitória. Temos um elenco muito melhor do que já vimos, sendo assim, pontuamos diretamente os jogadores sobre suas posturas individuais e coletivas, dentro de campo, e para com a massa santista nas arquibancadas, que não enxerga uma cobrança interna e uma conexão com a realidade da torcida", acrescentou a nota.

A Torcida Jovem disse que vai seguir "em cima de todos os setores do Santos, até que cumpram sua responsabilidade de honrar o clube que representam". O grupo ainda garantiu que nenhum ato de violência foi registrado durante o protesto.

O Santos volta a campo nesta quinta-feira, às 18 horas (de Brasília), quando recebe o CRB, pela partida de ida da terceira rodada da Copa do Brasil, na Vila Belmiro.

"Convocamos a massa santista para incentivar o Santos em todas as partidas e manter-se ativa na fiscalização e na vivência do clube no dia a dia", encerrou.

"Na tarde desta segunda, dia 28, a Torcida Jovem se fez presente no CT Rei Pelé, buscando contato direto com o Presidente Marcelo Teixeira, todo o corpo dirigente, comissão técnica e atletas.

No momento da entrada, estavam presentes quase todos os jogadores, e apenas Pedro Martins, de dirigente. Nossa primeira atitude foi exigir a presença do presidente e de sua diretoria, o que não aconteceu.

Conduzimos a conversa com quem estava presente, deixando claro que atletas e o dirigente presente precisam cobrar a postura da Diretoria para proporcionarem um bom ambiente de trabalho e preencher as inúmeras lacunas que existem na estrutura do Santos.

Os presentes ouviram o que toda a massa santista, que tem sua alma sangrando há anos, tem em seus corações nesse momento.

A principal cobrança para os jogadores foi uma postura aguerrida e competitiva digna de quem veste a camisa do Santos, especialmente na Vila Belmiro, território onde a Jovem mantém seus 55 anos de apoio incondicional, e não tolerará nada diferente da vitória.

Temos um elenco muito melhor do que já vimos, sendo assim, pontuamos diretamente os jogadores sobre suas posturas individuais e coletivas, dentro de campo, e para com a massa santista nas arquibancadas, que não enxerga uma cobrança interna e uma conexão com a realidade da torcida.

Cobramos um trabalho sólido e ágil de Pedro Martins e da Diretoria do clube pela contratação de um técnico para o Santos. Deixando bem claro que respaldamos o trabalho do técnico interino e ídolo Cesar Sampaio e sua comissão, que se mostrou sóbria na realidade do clube.

O trabalho fiscalizador da Torcida Jovem tem mais de meio século, e seguirá em cima de todos os setores do Santos, até que cumpram sua responsabilidade de honrar o clube que representam.

Reiteramos que, em toda a ação de demonstração de indignação da Nação Santista, nenhum ato de violência foi perpetrado.

Convocamos a massa santista para incentivar o Santos em todas as partidas e manter-se ativa na fiscalização e na vivência do clube no dia a dia. Acima de tudo, reforçamos o nosso compromisso com o Santos, onde e como Ele estiver".