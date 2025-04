Após cirurgia, Rudiger espera voltar para o Mundial de Clubes

O zagueiro do Real Madrid, Antonio Rudiger, anunciou nesta terça-feira, em suas redes sociais, que passou por cirurgia no joelho esquerdo, projetando retorno para a Liga das Nações e o Mundial de Clubes.

"Depois de jogar por mais de sete meses com muita dor, infelizmente foi inevitável que eu tivesse que passar por uma cirurgia no menisco. Agora, finalmente estou sem dor novamente, e a cirurgia foi um sucesso. Agradeço à equipe médica e especialmente ao Guido Spirandelli. Quero poder jogar novamente o mais rápido possível, já que dois grandes torneios ? a Nations League e o Mundial de Clubes ? estão pela frente, mas agora preciso ir semana após semana e ver como evolui. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que isso aconteça. Até logo e cuidem-se", publicou o zagueiro alemão.

A lesão tratada foi uma ruptura parcial do menisco (cartilagem do joelho) de Rudiger. Ele é o terceiro zagueiro do Real que está tratando lesão no joelho. O brasileiro Éder Militão e o austríaco David Alaba também continuam afastados para recuperação.

Segundo a Sky Sports da Alemanha, Rudiger poderá ficar de fora dos gramados por um período de quatro a seis semanas. Na Nations League, a seleção alemã disputará a semifinal contra Portugal, no dia 4 de junho (daqui a cinco semanas). O Mundial de Clubes terá início no dia 14 de junho (dentro de seis semanas).