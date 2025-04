Anunciado como técnico do Santos, Cleber Xavier quer time vertical e agressivo

Anunciado no Santos, Cleber Xavier revelou, em recente entrevista ao Mesa Redonda, da TV Gazeta, o que espera das suas equipes dentro de campo. O profissional de 61 anos, que será técnico principal pela primeira vez na carreira, garantiu que preza por uma equipe vertical e agressiva.

"Eu quero um time vertical, de ataque vertical. Que seja agressivo, flexível na forma de atacar e que atinja rápido o campo adversário. Não gosto de um jogo direito, de bola longa. Às vezes é necessário, mas eu gosto de um jogo construído em parte ofensiva", disse.

Cleber Xavier foi auxiliar e braço direito de Tite por 24 anos. Com o ex-técnico da Seleção Brasileira, ele tinha a responsabilidade de armar o sistema defensivo.

"Em parte defensiva, tem que ser organizado e que pressione alto, que roube o mais rápido possível a bola. Tem que saber trabalhar de todas as formas. Independente de qual desenho, ser vertical e buscar o ataque o mais rápido possível. Ser um time agressivo e que busque a vitória. O futebol moderno pede muito dessa intensidade", ampliou.

Como auxiliares, Cleber terá Matheus Bachi (filho de Tite) e César Sampaio, dupla que já trabalhou junta na Seleção Brasileira, além de Vinicius Marques. O preparador físico será Fabio Mahseredjian, mais um antigo parceiro de Tite.

Cleber Xavier terá a missão de reerguer o Santos no Campeonato Brasileiro, uma vez que o time tem apenas quatro pontos em seis rodadas e ocupa a penúltima colocação. Ele também terá que gerenciar a situação do astro Neymar, atrapalhado por lesões.

A primeira partida do novo treinador será nesta quinta-feira, contra o CRB, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 18 horas (de Brasília).