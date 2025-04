Ancelotti cansou de ser treinador e quer ser selecionador, diz Arantes

Carlo Ancelotti cansou da função de treinador de clube e pretende mudar de rotina como "selecionador", afirmou o colunista Thiago Arantes, direto da Espanha, no De Primeira.

Segundo Arantes, esse é um dos motivos que reaproximou o italiano da seleção brasileira.

Tenho informação de alguém que conversou com o Ancelotti há alguns meses e ouviu que ele estava cansado da rotina de treinador. Só que em Espanhol a palavra treinador não existe para seleção — para seleção, é selecionador. São duas funções que são tão diferentes que no espanhol elas têm palavras diferentes.

Então, se o Ancelotti está cansado de ser treinador, talvez ele não esteja cansado de ser selecionador, queira mudar de função e a partir disso, em uma rotina diferente, mais de observação, análise de jogadores, ele se sinta mais à vontade.

Thiago Arantes

O colunista destacou que a chance de ser campeão mundial com a seleção brasileira é tentadora para Ancelotti, que deve realmente deixar o Real Madrid no fim da temporada.

O Ancelotti nunca esteve tão próximo de sair do Real Madrid. E é bastante tentador para um treinador que tem títulos nas cinco principais ligas [europeias], que é cinco vezes campeão da Champions League, disputar a Copa do Mundo em condições de conquistar um título mundial.

Isso colocaria o Ancelotti num nível que nenhum outro treinador teve tanto sucesso em clubes e em seleções.

Thiago Arantes

Igor: camisa vermelha da seleção terá tom escuro; aprovação será em junho

A camisa vermelha da seleção brasileira — vazada por um site especializado em uniformes — terá tom escuro e passará por aprovação final em junho, informou o repórter Igor Siqueira.

Segundo ele apurou, o modelo teve aprovação prévia do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Em relação ao vermelho, quem tenta explicar aborda um tom mais terroso, desbotado, não um vermelho tão forte e vivo, é uma tonalidade mais escura, meio grená.

A informação é que vai ser a camisa 2 e houve a aprovação do presidente Ednaldo Rodrigues desse modelo, deixando o azul de lado em 2026.

O discurso da CBF é que essa camisa só será aprovada definitivamente numa reunião com a Nike em junho, mas a discussão é bem anterior. Se chegou a esse ponto, é porque tem um modelo aprovado previamente.

Igor Siqueira

O repórter detalhou que a Nike produziu um protótipo da camisa vermelha da seleção para aprovação de Ednaldo no final do ano passado.

Se vazou para o site Footy Headlines, é porque a produção desse uniforme já está avançada, é porque a CBF de alguma forma já deu um aval anterior.

O que temos de informação é que o Ednaldo já aprovou a ideia do projeto e a Nike trouxe um modelo, um exemplo de camisa para ele.

Isso já chegou até a sede da CBF no final do ano passado, inclusive. Agora, vai ser uma batida de martelo a respeito da camisa.

Igor Siqueira

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra