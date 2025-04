Alaba e Mendy vão passar por cirurgia e desfalcam o Real Madrid no Mundial de Clubes

A terça-feira foi de notícias ruins para o Real Madrid. Poucas horas após o zagueiro Rüdiger ser submetido a cirurgia no joelho e se tornar dúvida para o Mundial de Clubes dos Estados Unidos, agendado para junho, outros dois importantes defensores tiveram lesões graves constatadas e estarão fora da competição: os laterais Alaba e Mendy também serão submetidos a processos cirúrgicos.

Sofrendo com as lesões ao longo da carreira, o lateral-esquerdo Mendy vai parar por dois meses e meio. O jogador passou por exames de imagem nesta terça que diagnosticaram a ruptura do tendão reto femoral proximal do quadríceps direito.

Já Alaba, que atua como lateral e zagueiro, foi diagnosticado com ruptura do menisco interno do joelho esquerdo e será desfalque por ao menos dois meses, o que compromete sua participação no Mundial.

Enquanto Rüdiger já passou por cirurgia e corre contra o tempo para ir aos Estados Unidos, a dupla ainda aguarda a data do procedimento, que não deve demorar. O Real Madrid já informou que não atuam nos jogos finais da temporada, que se encerra no dia 31 de maio.

Eles se juntam ao jovem volante Camavinga, também fora da temporada e do Mundial. O francês teve uma lesão ainda mais grave: rompimento completo do tendão da perna esquerda, que o afastará por ao menos cinco meses no Real Madrid.

O clube merengue está ao lado do árabe Al-Hilal, seu adversário de estreia no Mundial, dia 18 de junho, do mexicano Pachuca (jogam dia 22) e dos austríacos do RB Salzburg (fecham a fase de classificação dia 26).