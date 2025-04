Agustín Giay valoriza sequência no Palmeiras e projeta sequência de viagens

Agustín Giay, lateral direito do Palmeiras, chegou a 12 jogos nesta temporada e igualou o número de partidas do último ano. O argentino, titular dos últimos duelos na equipe de Abel Ferreira, comemorou a sequência de confrontos pelo Verdão.

"Creio que seja importante a sequência de jogos que venho tendo, todos os jogadores necessitam ter jogos seguidos assim, isso dá confiança ao jogador. Estou me sentindo muito em campo, estou muito feliz por isso", afirmou Giay.

Nesta quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Ceará, em jogo de ida da terceira rodada da competição. A bola rola na Arena Castelão, a partir das 19h30 (de Brasília). Antes desse compromisso, o time de Abel Ferreira perdeu do Bahia, por 1 a 0, no Allianz Parque. Giay citou a sequência como visitante do Alviverde, mas destacou o desempenho recente.

O time paulista tem os próximos três compromissos como visitante. Diante do Ceará, pela Copa do Brasil, contra o Vasco, pelo Brasileiro, e, para fechar, mede forças com o Cerro Porteño, na Libertadores.

"Estamos viajando muito, estamos tendo muitos jogos fora de casa, mas estamos bem, a equipe está bem, estamos juntos e vamos enfrentar mais um jogo importante. Vamos fazer de tudo para fazer um bom jogo", disse Giay, que analisou o duelo contra o Bahia.

"Contra o Bahia, foi um jogo equilibrado, não merecíamos perder, merecíamos mais, mas isso acontece no futebol. Temos de seguir, já temos agora de mudar de pensamento porque é uma competição diferente, a Copa do Brasil, mata-mata, e temos de nos preparar muito bem para buscar um bom resultado na casa deles", completou o jovem de 21 anos.

Com este resultado, o Verdão perdeu a invencibilidade no Brasileirão e a liderança. Assim, a equipe de Abel Ferreira fica com 13 pontos, atrás do líder Flamengo, que tem 14. O Bahia chega a nove pontos, na sétima posição.