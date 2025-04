Adversários na Champions, Barcelona leva vantagem sobre a Inter de Milão no retrospecto entre os times

Nesta quarta-feira, Barcelona e Inter de Milão fazem um duelo muito equilibrado pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões. O Barça, que vem em alta após o título da Copa do Rei sobre o Real Madrid, leva vantagem no retrospecto geral contra os italianos, com sete vitórias em 16 partidas.

O Barcelona venceu a Inter pela última vez em 2019, quando ganhou por 2 a 1, fora de casa, pela fase de grupos daquela Champions. Por sua vez, os italianos bateram os espanhóis em quatro oportunidades, além de outros seis empates.

O jogo desta quarta-feira terá mando do Barcelona. Nestas condições, a Inter só ganhou uma vez, ainda em 1970. Os catalães bateram a equipe de Milão em seis ocasiões quando mandante do confronto.

Por fim, apesar do domínio dos espanhóis no retrospecto, no único confronto mata-mata das equipes na Liga dos Campeões, quem levou a melhor foi a Inter de Milão. Na temporada 2009/10, os times se enfrentaram nas semifinais. Mesmo sendo derrotado na partida de volta, no Camp Nou, os comandados então pelo treinador José Mourinho avançou a final, onde venceria o Bayern de Munique no Santiago Bernabéu, em Madrid.

Barcelona e Inter de Milão se enfrentam às 16h (de Brasília) nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico Lluís Companys. A partida de volta será na próxima terça, no mesmo horário, no Giuseppe Meazza, casa dos italianos.