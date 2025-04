Adversário do Botafogo na Copa do Brasil: quem é o Capital-DF?

O Botafogo começa nesta quarta-feira o duelo diante do Capital pela Copa do Brasil. A equipe do Distrito Federal pode ser desconhecida para muitos torcedores, mas apresenta uma ascensão regional e já disputa até a Série D do Brasileirão.

O Capital foi fundado em 2005 a partir da estrutura da antiga Sociedade Esportiva Maringá. Nos primeiros anos, passou por grandes dificuldades e chegou a cair para a Terceira Divisão de Brasília. Até 2018, viveu uma série de oscilações até ter a gestão assumida por Godofredo Gonçalves.

Em 2019, após importantes investimentos na estrutura, retornou à elite do futebol do Distrito Federal. Desde o ano passado, o Capital migrou para o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Nos últimos dois anos, obteve resultados importantes, chegando a duas finais de Estadual. Em 2024, perdeu o título para o Ceilândia. Neste ano, foi derrotado na decisão da competição pelo Gama, nos pênaltis.

Será a primeira participação do Capital na Copa do Brasil. Na Série D, também é estreante e, em dois jogos, soma uma vitória e uma derrota.