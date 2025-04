73ª Prova Ciclística 1º de Maio terá equipes fortes na Elite

A 73ª Prova Ciclística 1º de Maio está programada para esta quinta-feira. Trata-se de mais uma atração do centenário da Federação Paulista de Ciclismo, que ainda tem muito mais ao longo da temporada.

A disputa, que contará pontos para o Ranking Nacional de Estrada da CBC, Classe 3, reunirá ciclistas de 32 categorias, com destaque para a Elite, masculina e feminina, que promete uma briga bastante acirrada. Entre as equipes que terão representantes na Elite, estão: ARSC/PM Boituva, Pindamonhangaba Cycling Team, Sina Bike Team, Cria Racing Team, Liga de Sorocaba, Prefeitura de Franca, Clube de Ciclismo de São José, ADFacex, São José Ciclismo/Instituto Athlon, TCT - Taubaté Cycling Team, Barba Bikes/Osasco/Fae, Target Pro Cycling Team, Fuga Clube de Ciclismo, Indaiatuba Cycling Team, AGI, ONE-X Assis, Soul Cycles - Santos, La Maglia, Laguens Race Fit, Fundesport Araraquara, Lulu Team, S2 Team/Altino Osasco, SESI Ciclismo e Evo/Cannondale/Alta Performance.

A competição terá início às 8h (de Brasília), na Avenida Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800, Jardim Esplanada, com largada e chegada próximas à prefeitura da cidade.

O evento abrirá a programação ciclística na cidade, que ainda contará com os Campeonatos Paulistas de Contrarrelógio e Estrada, programados para os dias 2 e 3 de maio, respectivamente. Esses eventos marcam a comemoração do centenário da FPCiclismo.

No ano passado, os vencedores da Elite foram Victor Andrade, da Taubaté Cycling Team, com o tempo de 2h01min05s271 (39 voltas), e Wellyda dos Santos, da Pindamonhangaba, que completou as 24 voltas em 1h31min22s386.

A 73ª Prova Ciclística 1º de Maio é uma realização da Federação Paulista de Ciclismo, com supervisão da Confederação Brasileira de Ciclismo e apoio da Prefeitura Municipal de Indaiatuba e suas Secretarias Municipais.

Programação

1ª BATERIA - Circuito A - 2 km/volta

8h - Infanto Juvenil Masculino (*) - 12 a 14 anos - 15 Voltas - 30 km



8h01 - Iniciantes Open Masculino - 16 anos e mais - 10 Voltas - 20 km



8h02 - Juvenil Feminino (*) - 15 e 16 anos - 15 Voltas - 30 km



8h03 - Master C Feminino - 50 anos e mais - 10 Voltas - 20 km



8h04 - Master D1 - 60 a 64 anos - 12 Voltas - 24 km



8h04 - Master D2 - 65 a 69 anos - 12 Voltas - 24 km



8h04 - Master E - 70 anos e mais - 12 Voltas - 24 km



8h05 - Infanto Juvenil Feminino (*) - 12 a 14 anos - 10 Voltas - 20 km



8h05 - Iniciantes Open Feminino - 16 anos e mais - 10 Voltas - 20 km

2ª BATERIA - CIRCUITO C - 0.8 km/Volta

9h15 - Infantil Masculino - 10 e 11 anos - 5 Voltas - 4 km



9h15 - Infantil Feminino - 10 e 11 anos - 5 Voltas - 4 km



9h16 - Mirim Masculino - 7 a 9 anos - 1 Volta - 0.8 km



9h16 - Mirim Feminino - 7 a 9 anos - 1 Volta - 0.8 km



9h17 - Kids Masculino - 6 anos e menos - 1 Volta - 0.8 km



9h17 - Kids Feminino - 6 anos e menos - 1 Volta - 0.8 km

3ª BATERIA - CIRCUITO B - 2.6 km/Volta

9h45 - Elite Feminino - 23 anos e mais - 20 Voltas - 52 km



9h45 - Sub 23 Feminino - 19 a 22 anos - 20 Voltas - 52 km



9h46 - Júnior Feminino - 17 e 18 anos - 15 Voltas - 39 km



9h47 - Master B1 - 40 a 44 anos - 20 Voltas - 52 km



9h47 - Master B2 - 45 a 49 anos - 20 Voltas - 52 km



9h48 - Master A Feminino - 30 a 39 anos - 15 Voltas - 39 km



9h48 - Master B Feminino - 40 a 49 anos - 15 Voltas - 39 km



9h49 - Juvenil Masculino (*) - 15 e 16 anos - 20 Voltas - 52 km



9h50 - MTB Elite - 16 anos e mais - 10 Voltas - 26 km

4ª BATERIA

11h30 - Elite Masculino - 23 anos e mais - 40 Voltas - 104 km



11h30 - Sub 23 Masculino - 19 a 22 anos - 40 Voltas - 104 km



11h31 - Júnior Masculino - 17 e 18 anos - 25 Voltas - 65 km



11h32 - Sub 30 Masculino - 23 a 29 anos - 20 Voltas - 52 km



11h33 - Master A1 - 30 a 34 anos - 25 Voltas - 65 km



11h33 - Master A2 - 35 a 39 anos - 25 Voltas - 65 km



11h34 - Master C1 - 50 a 54 anos - 15 Voltas - 39 km



11h34 - Master C2 - 55 a 59 anos - 15 Voltas - 39 km