Zubeldía muda planos e Lucas desfalca o São Paulo contra o Náutico pela Copa do Brasil

Depois de armar um planejamento para contar com o atacante Lucas pelo menos no banco de reservas para a partida contra o Náutico, nesta terça-feira, pela Copa do Brasil, o treinador argentino Luís Zubeldía optou por adiar o retorno de um dos principais jogadores do elenco. A decisão em não contar com o atleta é em função de dar mais tempo para que ele se recupere totalmente.

Lucas vem em recuperação de um trauma no joelho direito e, de acordo com avaliação do estafe, ainda não está 100% fisicamente para retornar. Ele já vinha treinando normalmente com o elenco e o seu retorno era dado como praticamente certo.

Além do craque, quem também fica de fora é o defensor Arboleda. Ausente do confronto do fim de semana diante do Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro também fica de fora da partida em Recife, válida pela terceira fase da competição.

Na atividade desta segunda-feira, os atletas foram divididos em dois grupos. Enquanto os atletas que enfrentaram rival cearense participaram de um trabalho regenerativo, o restante do plantel fez um treino com atividades de posse de bola e enfrentamento em campo reduzido.

Pablo Maia continua em transição física após cirurgia no tornozelo direito e participou do aquecimento com os companheiros no gramado antes de dar sequência aos exercícios junto com os profissionais da preparação física.

O meia Alves da equipe sub-20, que foi integrado ao elenco de profissionais, participou da movimentação e comentou sobre a sua adaptação. "Estar aqui com esse elenco tem sido muito gratificante e importante", disse o atleta que vem sendo observado por Zubeldía.