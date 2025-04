Torcedores invadem CT do Santos para cobrar time por má fase

Um grupo de torcedores organizados do Santos invadiu o CT Rei Pelé, nesta segunda-feira, para cobrar o elenco pela má fase dentro de campo.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, os torcedores aparecem correndo em direção a um dos campos do CT para cobrar os jogadores. A reapresentação do elenco estava marcada para as 16h30 (de Brasília).

Para conter os torcedores, o clube acionou a Polícia Militar. A reportagem da Gazeta Esportiva procurou o Santos por um posicionamento, mas ainda não obteve resposta.

A cobrança acontece em meio à péssima fase do Peixe no Campeonato Brasileiro. No último domingo, a equipe praiana perdeu em casa para o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, e seguiu na zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos em seis rodadas.

A tensão entre os torcedores ficou evidente durante e após a partida na Vila Belmiro. A torcida vaiou o atacante Guilherme e o volante Diego Pituca e também cobrou o presidente Marcelo Teixeira pela contratação de um novo técnico. Além disso, alguns santistas se desentenderam nas arquibancadas.

O Santos espera afastar a crise nesta quinta-feira, quando recebe o CRB, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola na Vila Belmiro a partir das 18h (de Brasília).