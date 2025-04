Thalia Costa é indicada ao prêmio de melhor jogadora do Circuito Mundial de Rugby Sevens

Em uma temporada histórica para o rugby brasileiro, a seleção feminina de rugby sevens tem mais um motivo para celebrar: a maranhense Thalia Costa, de 27 anos, concorre ao prêmio de melhor jogadora do Circuito Mundial em 2024/2025, ao lado da australiana Maddison Levi e da neozelandesa Jorja Miller. A vencedora será conhecida no dia 4 de maio, no encerramento do Circuito, em Los Angeles (EUA). Que orgulho!!!??

"É uma honra imensa concorrer a este prêmio, que me deixa ainda mais orgulhosa da minha trajetória no esporte. Esta indicação representa a confirmação do meu crescimento dentro do rugby, podendo estar ao lado de dois fenômenos, que são a Maddie Levi e a Jorja Miller", afirmou Thalia, que já está na Califórnia para a disputa da etapa final do Circuito.

Thalia se tornou a primeira brasileira a ultrapassar a marca de 100 tries na história do Circuito Mundial e ainda foi decisiva na vitória inédita da seleção sobre a Austrália, em fevereiro, na etapa de Vancouver (Canadá). Na ocasião, conseguiu um tackle salvador no estouro do cronômetro e garantiu a vitória por 14 a 12. A jogadora é ainda uma das três principais artilheiras da competição na temporada, com 29 tries em seis etapas.