Semana do São Paulo tem estreia na Copa do Brasil e "pedra no sapato" pelo Brasileiro

O São Paulo tem dois compromissos nesta semana, ambos por competições diferentes. O Tricolor estreará na Copa do Brasil e tentará reencontrar o caminho das vitórias pelo Campeonato Brasileiro.

O elenco são-paulino ganhou folga no domingo já que, no sábado, empatou com o Ceará, pela sexta rodada do Brasileirão. Desta forma, o Tricolor do Morumbis se reapresenta já no nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, e faz o único dia de treinamentos para enfrentar o Náutico, pela Copa do Brasil.

Nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o São Paulo recebe o Náutico, às 21h30 (de Brasília), pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no gramado do Morumbis.

? Os próximos jogos do Tricolor são por três competições diferentes: ? Náutico

?? 29/04 (terça-feira), às 21h30

?? MorumBIS

? Copa do Brasil

? Sportv e Premiere ? Fortaleza

?? 02/05 (sexta-feira), às 21h30

?? MorumBIS

? Brasileirão

? Premiere ? Alianza Lima-PER

??... pic.twitter.com/aXqIV1G8U4 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 27, 2025

Após o duelo, o time paulista não terá tempo de descansar e, na quarta-feira, deve abrir a preparação para o próximo compromisso pelo Brasileirão, também em seu CT. Na quinta, os comandados de Luis Zubeldía fecham os preparativos para enfrentar o Fortaleza - adversário considerado como "pedra no sapato" do Tricolor. Isso porque, dos últimos dez confrontos entre as equipes, o São Paulo não venceu: empatou quatro e perdeu seis.

Na sexta-feira, no Morumbis, às 21h30, São Paulo e Fortaleza medem forças pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Contra o Ceará, o São Paulo manteve sua invencibilidade no Brasileirão, mas a falta de vitórias continua. Agora, em seis jogos, são cinco empates e apenas um triunfo do Tricolor na competição por pontos corridos. Desta maneira, o Tricolor é o oitavo lugar, com oito pontos.