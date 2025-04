Sean O'Malley publica vídeo de treino com jogador de pôquer e viraliza

Um vídeo recente publicado no canal de Sean O'Malley no YouTube colocou o ex-campeão peso-galo (61 kg) do UFC no centro das atenções mais uma vez. Na gravação, o lutador realiza uma sessão de sparring com o jogador de pôquer e influenciador digital Frankie C., em uma dinâmica que rapidamente repercutiu nas redes sociais (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

Durante o treino, O'Malley adota um ritmo controlado, claramente superior, mas sem buscar humilhar o oponente inexperiente. Ele permite que Frankie C. participe da ação, demonstre resistência e ganhe confiança, antes de encerrar o exercício com um golpe no corpo. A abordagem, considerada mais "suave", gerou reações mistas entre os fãs.

Enquanto parte do público elogiou a postura mais compassiva de 'Sugar', muitos internautas apontaram que, mesmo comedida, a situação poderia ser interpretada como um exemplo de exibicionismo. Alguns classificaram o vídeo como "bullying disfarçado", criticando o fato de O'Malley estar treinando com alguém sem qualquer experiência profissional no MMA - e às vésperas de uma luta importante.

A repercussão também trouxe comparações inevitáveis com Sean Strickland, conhecido por seu estilo impiedoso em sparrings com influenciadores. Ao contrário de O'Malley, Strickland costuma aplicar golpes duros e se recusa a aliviar, o que já gerou críticas severas por parte dos fãs e da imprensa especializada.

Limite ético

O episódio reascende o debate sobre os limites éticos dessas interações entre atletas profissionais e personalidades da internet. Para alguns, são oportunidades legítimas de marketing e engajamento com novos públicos. Para outros, banalizam o esporte e expõem amadores a riscos desnecessários.

Próximo desafio

Apesar da polêmica, Sean O'Malley agora direciona seu foco para a revanche contra o georgiano Merab Dvalishvili, atual campeão peso-galo do UFC. O confronto será a luta principal do UFC 316, marcado para o dia 7 de junho, e pode representar a chance de 'Sugar' recuperar o cinturão perdido em setembro de 2024, quando foi superado em todos os rounds pelo rival.

Sean O'Malley spars a professional Poker player and finishes him with body shots ?

? @SugaSeanMMA #UFC #MMApic.twitter.com/iRWoNOdapR

- Championship Rounds (@ChampRDS) April 27, 2025

