São Paulo x Náutico: saiba onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

Nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o São Paulo recebe o Náutico, às 21h30 (de Brasília), pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no gramado do Morumbis.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão do SporTV e Premiere. O torcedor também pode acompanhar o lance a lance detalhado aqui, no site da Gazeta Esportiva.

? Os próximos jogos do Tricolor são por três competições diferentes: ? Náutico

?? 29/04 (terça-feira), às 21h30

?? MorumBIS

? Copa do Brasil

? Sportv e Premiere ? Fortaleza

?? 02/05 (sexta-feira), às 21h30

?? MorumBIS

? Brasileirão

? Premiere ? Alianza Lima-PER

??... pic.twitter.com/aXqIV1G8U4 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 27, 2025

O São Paulo vem de empate em 1 a 1 contra o Ceará em partida disputada no último sábado, pela sexta rodada do Brasileirão. Apesar da invencibilidade, o Tricolor tem apenas uma vitória nesta reta inicial da competição nacional.

Será a estreia do São Paulo nesta edição de Copa do Brasil. O campeão de 2023 terminou no zona de acesso à Libertadores do último Brasileirão e, por isso, faz sua primeira partida pela terceira rodada.

Após perder para o CSA no Campeonato Brasileiro da Série C, o Náutico, por sua vez, está em busca de recuperação, ciente de que precisa reagir para retomar o rumo das vitórias e aliviar a pressão sobre o técnico. A equipe de Hélio dos Anjos avançou para a terceira fase após eliminar Santa Cruz de Natal e Vitória.

Arbitragem



O árbitro será Savio Pereira Sampaio (DF), com os assistentes Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF). O quarto árbitro será Marianna Nanni Batalha (SP) e Elmo Alves Resende Cunha ficará sob o comando do VAR.